Коронавирус у священнослужителей: что известно о заболевании в Киево-Печерской лавре

Вспышку коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Там заболели уже не менее 30 священнослужителей. Ранее они до последнего отказывалась идти на карантин. А также призывали людей ходить в церковь.

В Киево-Печерской лавре как минимум 30 случаев коронавируса у священнослужителей. Сдавать анализы в больницу поехал и скандально известный настоятель владыка Павел. После того, как у него поднялась температура. Хотя пока что он и открещивается от болезни.

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Тогда как религиозные организации призвали своих верующих молиться дома и не ходить в храмы, Московский патриархат до последнего сопротивлялся мерам безопасности.

Сегодня говорят, что будут закрывать Киево-Печерскую лавру. Мы не позволим. Мы будем ходить крестным ходом,

– митрополит УПЦ Московского патриархата Павел.

Еще недавно владыка Павел призывал бояться греха, а не коронавируса. Более того, настаивал идти в церковь и причащаться.

И только после того, как у священнослужителей заподозрили смертоносное заболевание, Киево-Печерскую Лавру закрыли для визитов. А богослужения начали транслировать онлайн.



Владыка Павел / Фото lavra.ua

Впрочем, в Лавре все таки проведут праздничную службу на Пасху и освятят куличи во внутреннем дворе. В церковь будут пускать не больше десяти человек.

"Я с волнением ожидаю нынешней Пасхи. Чтобы после праздников ситуация резко не обострилась", – пояснил мэр Киева Виталий Кличко.

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Именно собрания религиозных общин часто становятся эпицентром заражения. Поэтому недавно на Днепропетровщине вспышка коронавируса началась с Библейской школы церкви "Новое поколение". А в Южной Корее ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля после того, как больная женщина посетила секту. В результате – тысячи людей этой религиозной организации подцепили смертоносную болезнь.

Что известно о митрополите Павле?Митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) является более известным по кличке "Паша Мерседес" за его скандальность, любовь к дорогим авто и частые нарушения правил дорожного движения.



Он является митрополитом Российской православной церкви в Украине (той, которую еще называют "УПЦ МП"). С 1994 года митрополит Павел возглавляет Киево-Печерскую лавру.



Впрочем священнослужитель не чурается и политической деятельности. Так в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Хотя сам митрополит сначала планировал баллотироваться от "Коммунистической партии".