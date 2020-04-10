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      Коронавирус у священнослужителей: что известно о заболевании в Киево-Печерской лавре

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      Вспышку коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Там заболели уже не менее 30 священнослужителей. Ранее они до последнего отказывалась идти на карантин. А также призывали людей ходить в церковь.

      В Киево-Печерской лавре как минимум 30 случаев коронавируса у священнослужителей. Сдавать анализы в больницу поехал и скандально известный настоятель владыка Павел. После того, как у него поднялась температура. Хотя пока что он и открещивается от болезни.

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      Тогда как религиозные организации призвали своих верующих молиться дома и не ходить в храмы, Московский патриархат до последнего сопротивлялся мерам безопасности.

      Сегодня говорят, что будут закрывать Киево-Печерскую лавру. Мы не позволим. Мы будем ходить крестным ходом,
      – митрополит УПЦ Московского патриархата Павел.

      Еще недавно владыка Павел призывал бояться греха, а не коронавируса. Более того, настаивал идти в церковь и причащаться.

      И только после того, как у священнослужителей заподозрили смертоносное заболевание, Киево-Печерскую Лавру закрыли для визитов. А богослужения начали транслировать онлайн.


      Владыка Павел / Фото lavra.ua

      Впрочем, в Лавре все таки проведут праздничную службу на Пасху и освятят куличи во внутреннем дворе. В церковь будут пускать не больше десяти человек.

      "Я с волнением ожидаю нынешней Пасхи. Чтобы после праздников ситуация резко не обострилась", – пояснил мэр Киева Виталий Кличко.

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      Именно собрания религиозных общин часто становятся эпицентром заражения. Поэтому недавно на Днепропетровщине вспышка коронавируса началась с Библейской школы церкви "Новое поколение". А в Южной Корее ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля после того, как больная женщина посетила секту. В результате – тысячи людей этой религиозной организации подцепили смертоносную болезнь.

      Что известно о митрополите Павле?Митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) является более известным по кличке "Паша Мерседес" за его скандальность, любовь к дорогим авто и частые нарушения правил дорожного движения.

      Он является митрополитом Российской православной церкви в Украине (той, которую еще называют "УПЦ МП"). С 1994 года митрополит Павел возглавляет Киево-Печерскую лавру.

      Впрочем священнослужитель не чурается и политической деятельности. Так в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Хотя сам митрополит сначала планировал баллотироваться от "Коммунистической партии". 

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины УПЦ МП Религия Києво-Печерськая лавра
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