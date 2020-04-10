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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус у священнослужителів: що відомо про захворювання у Києво-Печерській лаврі

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      Спалах коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Там захворіло вже щонайменше 30 священнослужителів. Раніше ж вони до останнього відмовлялася йти на карантин. А також закликали людей ходити в церкву.

      У Києво-Печерській лаврі щонайменше 30 випадків коронавірусу у священнослужителів. Здавати аналізи в лікарню поїхав і скандально відомий настоятель владика Павло. Після того, як у нього піднялася температура. Хоч поки що він і відхрещується від хвороби.

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      Тоді як релігійні організації закликали своїх вірян молитися вдома і не ходити до храмів, Московський патріархат до останнього пручався заходам безпеки.

      Сьогодні говорять, що будуть закривати Києво-Печерську лавру. Ми не дозволимо. Ми будемо ходити хресною ходою,
      – митрополит УПЦ Московського патріархату Павло.

      Ще нещодавно владика Павло закликав боятися гріха, а не коронавірусу. Більше того, наполягав йти в церкву і причащатися.

      І лише після того, як у священнослужителів запідозрили смертоносну недугу, Києво-Печерську Лавру закрили для візитів. А богослужіння почали транслювати онлайн.


      Владика Павло / Фото lavra.ua

      Втім у Лаврі таки проведуть святкову службу на Великдень і освятять паски у внутрішньому дворі. В церкву пускатимуть не більше десяти людей.

      "Я з хвилюванням очікую цьогорічної Пасхи. Щоб після свят ситуація різко не загострилася", – пояснив міський голова Києва Віталій Кличко.

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      Саме збори релігійних громад часто стають епіцентром зараження. Відтак нещодавно на Дніпропетровщині спалах коронавірусу розпочався з Біблейської школи церкви "Нове покоління". А у Південній Кореї ситуація з поширенням коронавірусу вийшла з-під контролю після того, як хвора жінка відвідала секту. У результаті – тисячі людей цієї релігійної організації підчепили смертоносну недугу.

      Що відомо про митрополита Павла?Митрополит Павло (в миру Петро Лебідь) є більш відомим за кличкою "Паша мерседес" через його скандальність, любов до дорогих автівок і часті порушення правил дорожнього руху.

      Він є митрополитом Російської православної церкви в Україні (тої, яку ще називають "УПЦ МП"). З 1994 року митрополит Павло очолює Києво-Печерську лавру.

      Втім священнослужитель не цурається і політичної діяльності. Так у 2008 році він став депутатом Київської міськради від "Партії регіонів". Хоча сам митрополит спершу планував балотуватися від "Комуністичної партії".

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України УПЦ МП Релігія Києво-Печерська лавра
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