Коронавирус в Италии и возможность распространения: что пишут иностранные СМИ

В Италии обнаружили самую большую вспышку коронавируса за пределами Азии – более 150 случаев. Также итальянцы стали первыми в Европе жертвами вируса, сейчас известно о 6 смертях. Рассказываем, какие меры проводятся в стране, как это влияет на жизнь ее граждан и стоит ли бояться распространения вируса в другие страны Европы.

Первые два случая вируса в Италии были зафиксированы у китайской пары из Уханя, которая прибыла в страну 23 января. Они лечились в Риме, а группа, с которой путешествовали, была под карантином в течение 14 дней.

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Среди итальянцев первые симптомы коронавируса обнаружили 18 февраля у 38-летнего мужчины-жителя Ломбардии. Тогда он заразил десятки пациентов и медиков, которые затем распространили его дальше. Сначала считали, что его заразил друг, вернувшийся из Китая, однако тесты того оказались отрицательными. Поэтому происхождение заражения в Италии пока остается загадкой.

Как коронавирус влияет на экономику Италии?

По информации CNBC, итальянские акции снизились почти на 5% в понедельник утром, когда третья по величине экономика зоны евро столкнулась со вспышкой коронавируса. Тогда как акции футбольного клуба "Ювентус" были ненадолго остановлены после падения на 11%.

Правительство Италии разместило под карантин около десятка городов на севере страны – в центре роста случаев коронавируса. Сюда входят и богатые регионы, в частности Ломбардия (закрыто 11 городов) и Венето (закрыт 1 город), где расположены Милан и Венеция соответственно. Регионы составляют около 30% экономического производства Италии, тогда как большинство городов, находящихся под карантином, расположены к югу от финансового центра Милана.



Карта распространения коронавируса (по состоянию на 21 февраля)

Школы, музеи, университеты и кинотеатры здесь закрыты, тогда как другие публичные мероприятия, включая футбольные матчи Серии А, отменены. Миланский оперный театр "Ла Скала" также отменил представления. А во время показа Джорджио Армани в рамках Миланской недели моды не было ни зрителей, ни СМИ. Однако модели все же представили одежду, а шоу транслировалось на сайте бренда, а также в Instagram и Facebook.

Всемирно известный карнавал в Венеции, который ежегодно привлекает тысячи посетителей, должен был закончиться во вторник, но был прерван в воскресенье – правительство ввело неотложные меры по борьбе с коронавирусом, включая ограничение доступа к пораженным районам и выездам из них.

Вирус станет еще одним ударом по слабой экономике Италии, которая, как ожидалось, вырастет на 0,5% в 2020 году, согласно прогнозам Банка Италии, сделанными в декабре. Ранее банк предупредил, что коронавирус может оказать значительное влияние на экономику Италии.

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Между тем, обеспокоенность вирусом и карантинными мероприятиями вызвала панику. Итальянцы из северных регионов показывают в Twitter супермаркеты с пустыми полками. Также не хватает перчаток из латекса и дезинфицирующих средств для рук, поскольку жители регионов, стремясь защитить себя, активно их скупали.

В закрытых городах Италии наблюдаются очереди возле супермаркетов – покупателям позволяют входить в магазины группами по 40 человек, чтобы запастись продуктами.

Коронавирус угрожает Европе: можно ли его удержать?

Более 50 000 итальянцев, живущих в 10 общинах, пока буквально отрезаны от мира. Им грозит наказание, в том числе тюрьмы (до трех месяцев за решеткой) и штрафы (около 250 долларов), если они покинут свои дома. Здесь не останавливаются поезда, когда проезжают мимо. В регионах также отменяют церковные службы. Однако паранойя по всей стране распространяется быстрее, чем вирус, пишет The Daily Beast.

В Милане, где проживает более 1,3 миллиона человек, все школы и университеты закрыли минимум на неделю, хотя город не находится под карантином. Учебные заведения также закрыты в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонте, Лигурии и Трентино-Альто-Адидже.

В Риме нервные таксисты возле аэропорта Фьюмичино колебались, забирать ли пассажиров из Азии. А китаянка в Турине сообщила, что подверглась нападению только из-за национальности.

Итальянцы стали первыми европейцами, которых убил вирус. Первым в больнице скончался 78-летний мужчина вечером 21 февраля. Вторая – 77-летняя женщина, которую утром 22 февраля нашли мертвой в своем доме. Неизвестно, сколько людей могли контактировать с ней. Так же как и то, коронавирус ли стал причиной ее смерти.

Однако, с кого началась вспышка болезни неизвестно. Проблема заключается в том, что "нулевой пациент" никогда не проверялся на вирус. Предполагают, что он был "молчаливым носителем" и даже мог выздороветь, однако заразил вирусом других.



В Италии закрывают учебные заведения, отменяют культурные мероприятия / Getty Images

Вторая "горячая" точка – в регионе Венето, недалеко от Венеции, где проходил карнавал. По меньшей мере 12 человек здесь являются носителями вируса, хотя ни один из них никогда не был в Китае или, насколько известно пока, не контактировал с больными.

Быстрое распространение болезни и неуверенность в том, как она попала в Италию, особенно вызывает беспокойство.

Другие случаи в Турине и Милане еще больше распространили панику. Закрытия таких крупных столичных центров было бы логистическим и экономическим бедствием.

Будут ли закрывать границу?

Австрия приостановила поезда в Италию 23 февраля. Еще один поезд, перевозивший около 300 пассажиров из Венеции в Мюнхен (Германия), также был остановлен на итальянской стороне для проверки.

Лидер итальянской ультраправой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини уже заявил, что хочет закрыть границу. Он применил вспышку вируса для нападения на премьер-министра Джузеппе Конте за то, что тот "не защищал границы". Сальвини ссылается на причал гуманитарного корабля в сицилийском порту с 274 африканскими мигрантами на борту, заявив, что Италии нужно "сделать границы бронированными". Также политик призвал Конте подать в отставку, "если он не сможет защищать Италию и итальянцев".

Однако Франция пообещала не закрывать границу с Италией, несмотря на распространение вируса – здесь не видят в этом смысла. Австрия же, вероятно, рассматривает такие меры.

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Эта вспышка, как прогнозируют, может быстро сказаться на всей территории Западной Европы, если не с самой болезнью, то с мерами, чтобы попытаться ее остановить.

Сам Конте признал, что не ожидал вспышки коронавируса в Италии. Он не исключил приостановление действия Шенгенского соглашения, которое позволяет свободное движение между границами членов ЕС. По его словам, чтобы гарантировать "максимальную защиту", правительство приняло бы "любые меры для защиты здоровья граждан".

Оправданным ли является страх глобальной пандемии?

Около 77 000 человек в Китае, где вирус появился ещё в прошлом году, заразились, а почти 2600 умерли. Более 1200 случаев было подтверждено в около 30 других стран, где погибло более 20 человек. Италия сообщила о 6 смертях от коронавируса.

Профессор здравоохранения в Университете Восточной Англии в Великобритании Пол Хантер заявил ВВС, что вспышка вируса за пределами Китая является "чрезвычайно волнующей", а глобальная пандемия "кажется гораздо ближе за последние 24 часа".

Пандемия – это эпидемия, которая характеризуется распространением инфекционного заболевания на территории многих стран мира и на разных континентах.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в свою очередь заявила BBC, что ситуация пока не воспринимается как пандемия, поскольку странам удается предотвратить распространение вируса.

Однако объединенное состояние в Южной Корее, Иране и Италии указывает на ранние стадии глобальной эпидемии. Так, Южная Корея, которая имеет наибольшее количество подтвержденных случаев вне Китая, сообщила о более 830 зараженных лицах по состоянию на 24 февраля. Погибло здесь восемь человек.



Ученые предполагают, что вирус продолжит распространяться / Getty Images

Вспышка заболевания может стать пандемией, не будучи особо тяжкой или смертельной, пишет Vox. Много новых случаев происходят у людей, которые никогда не ездили в Китай и не контактировали с больными. Вирус также попал в несколько относительно закрытых сред – круизные суда и тюрьмы, где распространялся, как дикий огонь.

Почему это выглядит как начало пандемии?

Вирус очень быстро передается и некоторые люди, вероятно, могут заразить других еще до того как узнают, что сами больны.

и некоторые люди, вероятно, могут заразить других еще до того как узнают, что сами больны. Страны все еще ищут заболевание у людей, которые путешествовали из Китая. Но, как видим, распространение происходит вне этой среды. И другие случаи могут быть не обнаружены.

И другие случаи могут быть не обнаружены. Пока сезон гриппа продолжается, выявление новых случаев коронавируса может занять время. Поэтому люди с гриппом и врачи, которые их осматривают, могут даже не думать о новом вирусе, особенно у людей, которые не ездили в Китай.

особенно у людей, которые не ездили в Китай. На Китай также может ожидать еще одна вспышка вируса, когда ограничения на поездки в общественном транспорте будут постепенно сняты.

когда ограничения на поездки в общественном транспорте будут постепенно сняты. Во многих странах только начали проводить тесты на коронавирус. В частности, речь идет о странах Африки. Поскольку вирус обнаружили еще в конце 2019 года, много случаев могли быть не учтены.

В частности, речь идет о странах Африки. Поскольку вирус обнаружили еще в конце 2019 года, много случаев могли быть не учтены. Этот коронавирус все еще очень новый и мы еще не знаем всех его симптомов. Например, было обнаружено, что у некоторых пациентов сначала возникает дискомфорт в животе, а не классические симптомы респираторного заболевания.

И пока неизвестно, какой будет смертность из-за коронавируса – главным образом потому, что мы еще не знаем точно, насколько летальным он является. Согласно последним исследованиям, в Китае показатель смертности от коронавируса составляет 2,3%. Это – меньше, чем из-за ОРВИ (в Китае – около 10%).

Из положительного – недавние вспышки в Германии, Франции и Великобритании вызывают предположение, что страны с высоким уровнем дохода и сильной системой здравоохранения, вероятно, могут контролировать распространение вируса. По крайней мере пока.