Коронавірус в Італії та можливість поширення: що пишуть іноземні ЗМІ

В Італії виявили найбільший спалах коронавірусу за межами Азії – понад 150 випадків. Також італійці стали першими у Європі жертвами вірусу, зараз відомо про 6 смертей. Розповідаємо, які заходи проводять у країні, як це впливає на життя її громадян та чи варто боятися поширення вірусу в інші країни Європи.

Перші два випадки вірусу в Італії були зафіксовані у китайської пари з Уханю, яка прибула в країну 23 січня. Вони лікувалися у Римі, а група, з якою подорожували, була під карантином протягом 14 днів.

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Серед італійців перші симптоми коронавірусу виявили 18 лютого у 38-річного чоловіка-жителя Ломбардії. Тоді він заразив десятки пацієнтів та медиків, які потім поширили його далі. Спочатку вважали, що його заразив друг, який повернувся з Китаю, однак тести того виявилися негативними. Тому походження зараження в Італії наразі залишається загадкою.

Як коронавірус впливає на економіку Італії?

За інформацією CNBC, італійські акції знизилися майже на 5% в понеділок вранці, коли третя за величиною економіка зони євро зіштовхнулася зі спалахом коронавірусу. Тоді як акції футбольного клубу "Ювентус" були ненадовго зупинені після падіння на 11%.

Уряд Італії розмістив під карантин близько десятка міст на півночі країни – у центрі зростання випадків коронавірусу. Сюди входять і заможні регіони, зокрема Ломбардія (закрито 11 міст) та Венето (закрито 1 місто), де розташовані Мілан та Венеція відповідно. Регіони складають близько 30% економічного виробництва Італії, тоді як більшість міст, що знаходяться під карантином, розташовані на південь від фінансового центру Мілана.



Карта поширення коронавірусу (станом на 21 лютого)

Школи, музеї, університети та кінотеатри тут закриті, тоді як інші публічні заходи, включаючи футбольні матчі Серії А, скасовані. Міланський оперний театр "Ла Скала" також скасував вистави. А під час показу Джорджіо Армані в рамках Міланського тижня моди не було ні глядачів, ні ЗМІ. Проте моделі все ж презентували одяг, а шоу транслювалося на веб-сайті бренду, а також в Instagram та Facebook.

Всесвітньо відомий карнавал у Венеції, який щороку приваблює тисячі відвідувачів, повинен був закінчитися у вівторок, але був перерваний у неділю – уряд ввів невідкладні заходи щодо боротьби з коронавірусом, включаючи обмеження доступу до уражених районів та виїздів із них.

Вірус стане ще одним ударом по слабкій економіці Італії, яка, як очікувалося, зросте на 0,5% у 2020 році, згідно з прогнозами Банку Італії, зробленими в грудні. Раніше банк попередив, що коронавірус може мати значний вплив на економіку Італії.

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Тим часом, стурбованість вірусом та карантинними заходами спричинила паніку. Італійці з північних регіонів показують у Twitter супермаркети з порожніми полицями. Також не вистачає рукавичок з латексу та дезінфікуючих засобів для рук, оскільки жителі регіонів, прагнучи захистити себе, активно їх скуповували.

У закритих містах Італії спостерігаються черги біля супермаркетів – покупцям дозволяють входити до магазинів групами по 40 осіб, аби запастися продуктами.

Коронавірус загрожує Європі: чи можна його утримати?

Понад 50 000 італійців, які живуть у 10 громадах, наразі буквально відрізані від світу. Їм загрожує покарання, в тому числі в'язниці (до трьох місяців за гратами) та штрафи (близько 250 доларів), якщо вони покинуть свої домівки. Тут не зупиняються поїзди, коли проїжджають повз. У регіонах також скасовують церковні служби. Однак параноя по всій країні поширюється швидше, ніж вірус, пише The Daily Beast.

У Мілані, де проживає понад 1,3 мільйона людей, всі школи та університети закрили щонайменше на тиждень, хоча місто не перебуває під карантином. Навчальні заклади також закриті у Ломбардії, Венето, Емілії-Романьї, П'ємонті, Лігурії та Трентіно-Альто-Адідже.

У Римі нервові таксисти біля аеропорту Ф’юмічіно вагалися, чи забирати пасажирів з Азії. А киянка в Турині повідомила, що зазнала нападу лише через національність.

Італійці стали першими європейцями, яких вбив вірус. Першим у лікарні помер 78-річний чоловік увечері 21 лютого. Друга – 77-річна жінка, яку вранці 22 лютого знайшли мертвою у своєму будинку. Невідомо, скільки людей могли контактувати з нею. Так само як і те, чи саме коронавірус став причиною її смерті.

Однак, з кого почався спалах хвороби достеменно невідомо. Проблема полягає в тому, що "нульовий пацієнт" ніколи не перевіряв позитивність на вірус. Припускають, що він був "мовчазним носієм" і навіть міг одужати, однак заразив вірусом інших.



В Італії закривають навчальні заклади, скасовують культурні заходи / Getty Images

Друга "гаряча" точка – в регіоні Венето, неподалік Венеції, де відбувався карнавал. Щонайменше 12 людей тут є носіями вірусу, хоча жоден з них ніколи не був у Китаї або, наскільки відомо наразі, не контактував із хворими.

Швидке поширення хвороби та невпевненість у тому, як вона потрапила до Італії, особливо викликає занепокоєння.

Інші випадки в Турині та Мілані ще більше поширили паніку. Закриття таких великих столичних центрів було б логістичним та економічним лихом.

Чи будуть закривати кордон?

Австрія призупинила поїзди до Італії 23 лютого, щоб перевірити пасажирів на коронавірус. Ще один поїзд, що перевозив близько 300 пасажирів з Венеції до Мюнхена (Німеччина), також був зупинений на італійській стороні для перевірки.

Лідер італійської ультраправої партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні уже заявив, що хоче закрити кордон. Він застосував спалах вірусу для нападу на прем'єр-міністра Джузеппе Конте за те, що той "не захищав кордони". Сальвіні посилається на причалення гуманітарного корабля в сицилійському порту з 274 африканськими мігрантами на борту, заявивши, що Італії потрібно "зробити кордони броньованими". Також політик закликав Конте подати у відставку, "якщо той не зможе захищати Італію та італійців".

Однак Франція пообіцяла не закривати кордон з Італією, незважаючи на поширення вірусу – тут не бачать у цьому сенсу. Австрія ж, ймовірно, розглядає такі заходи.

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Цей спалах, як прогнозують, може швидко позначитися на всій території Західної Європи, якщо не із самою хворобою, то із запобіжними заходами, аби спробувати її зупинити.

Сам Конте визнав, що не очікував спалаху коронавірусу в Італії. Він не виключив призупинення дії Шенгенської угоди, яка дозволяє вільний рух між кордонами членів Європейського Союзу. За його словами, щоб гарантувати "максимальний захист", уряд вжив би "будь-які заходи для захисту здоров'я громадян".

Чи виправданим є страх глобальної пандемії?

Близько 77 000 людей у ​​Китаї, де вірус з’явився ще минулого року, заразилися, а майже 2600 померли. Понад 1200 випадків було підтверджено в близько 30 інших країнах, де загинуло більше 20 осіб. Італія повідомила про 6 смертей від коронавірусу.

Професор охорони здоров'я в Університеті Східної Англії у Великобританії Пол Хантер заявив ВВС, що спалах вірусу за межами Китаю є "надзвичайно хвилюючим", а глобальна пандемія "здається набагато ближчою за останні 24 години".

Пандемія – це епідемія, яка характеризується поширенням інфекційного захворювання на території багатьох країн світу та на різних континентах.

Прес-секретар ВООЗ Маргарет Гарріс своєю чергою заявила BBC, що ситуація наразі не сприймається як пандемія, оскільки країнам вдається запобігти поширенню вірусу.

Однак об'єднаний стан у Південній Кореї, Ірані та Італії вказує на ранні стадії глобальної епідемії. У кожній з цих країн спостерігаємо поширення вірусу без зв'язку з Китаєм. Так, Південна Корея, яка має найбільшу кількість підтверджених випадків за межами Китаю, повідомила про загалом там понад 830 заражених осіб станом на 24 лютого. Загинуло тут вісім людей.



Вчені припускають, що вірус продовжить поширюватися / Getty Images

Спалах захворювання може стати пандемією, не будучи особливо тяжким або смертельним, пише Vox. Багато нових випадків трапляються у людей, які ніколи не їздили в Китай і не контактували з хворими. Вірус також потрапив до кількох відносно закритих середовищ – круїзних суден та в'язниць, де поширювався, як дикий вогонь.

Чому це виглядає як початок пандемії?

Вірус дуже швидко передається і деякі люди, ймовірно, можуть заразити інших ще до того як дізнаються, що самі хворі.

і деякі люди, ймовірно, можуть заразити інших ще до того як дізнаються, що самі хворі. Країни все ще шукають захворювання у людей, які подорожували з Китаю. Але, як бачимо, поширення відбувається поза цим середовищем . Й інші випадки можуть бути не виявлені.

. Й інші випадки можуть бути не виявлені. Поки сезон грипу триває, виявлення нових випадків коронавірусу може зайняти час. Тож люди з грипом та лікарі, які їх оглядають, можуть навіть не думати про новий вірус , особливо у людей, які не їздили до Китаю.

, особливо у людей, які не їздили до Китаю. На Китай також може чекати ще один спалах вірусу , коли обмеження на поїздки у громадському транспорті будуть поступово зняті.

, коли обмеження на поїздки у громадському транспорті будуть поступово зняті. У багатьох країнах лише почали проводити тести на коронавірус . Зокрема. йдеться про країни Африки. Оскільки вірус виявили ще в кінці 2019 року, багато випадків могли бути не враховані.

. Зокрема. йдеться про країни Африки. Оскільки вірус виявили ще в кінці 2019 року, багато випадків могли бути не враховані. Цей коронавірус все ще дуже новий і ми ще не знаємо всіх його симптомів. Наприклад, було виявлено, що у деяких пацієнтів спочатку виникає дискомфорт у животі, а не класичні симптоми респіраторгоно захворювання.

І поки що невідомо, якою буде смертність через коронавірус – здебільшого тому, що ми ще не знаємо точно, наскільки летальним він є. Згідно з останніми дослідженнями, у Китаї показник смертності через коронавірус становить 2,3%. Це – менше, ніж через ГРВІ (у Китаї – близько 10%).

З позитивного – нещодавні спалахи в Німеччині, Франції та Великій Британії викликають припущення, що країни з високим рівнем доходу та сильною системою охорони здоров'я, ймовірно, можуть контролювати розповсюдження вірусу. Принаймні поки що.