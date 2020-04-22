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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Коронавирус примирил врагов: как в Израиле формируют правительство национального единства

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      В Израиле два Бени таки объединились / 24 канал

      Пандемия COVID-19 неожиданно помогла политикам в Израиле пожать друг другу руку. Угроза коронавируса заставила действующего премьер-министра Нетаньяху и лидера оппозиции Ганца завершить переговоры по формированию коалиции.

      Политический кризис в Израиле идет на спад. За последний год политики заставляли израильтян трижды ходить на выборы Кнессета – однопалатного парламента страны.

      Факт Сидеть в кресле премьера по очереди: в Израиле придумали способ выйти из политического кризиса

      Депутатам не получалось договориться о формировании коалиционного большинства и правительства с апреля 2019 года. Дело в том, что по результатам волеизъявления ни одна политическая сила не смогла получить достаточного количества мест в парламенте, чтобы назначить премьер-министра и его кабинет.

      Во время первой попытки, действующему главе правительства Биньямину Нетаньяху, не хватило лишь одного голоса. Его главный конкурент и тезка Бени Ганц также пытался сформировать свой кабинет. Однако и ему это не удалось.

      Как будут формировать правительство в Израиле?

      Борьба идет между двумя лагерями – право-религиозным и левоцентристским. Партия "Ликуд" (Нетаньяху) объединяет правых, а бывший начальник генштаба обороны Израиля Бени Ганц возглавляет либеральную партию "Кахоль-Лаван".


      Слева-направо: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин и Бени Ганц, который возглавит правительство в 2021 году / Фото haaretz.co.il

      И хотя в результате третьих выборов, которые состоялись 2 марта 2020 года, расклад политических сил особо не изменился, депутаты отбросили разногласия и нашли то, что их объединяет – коронавирус. Именно пандемия стала причиной компромисса двух неуступчивых лидеров.


      Выборы в Израиле / Фото Twitter

      Новое правительство называют "чрезвычайным". В состав коалиции кроме "Ликуда" и "Кахоль-Каван" войдут еще три партии – ШАС, "Объединенный иудаизм Торы" (обе являются соратниками Нетаньяху) и левоцентристская партия "Авода".

      Самый интересный пункт коалиционного соглашения – Нетаньяху и Ганц будут премьер-министрами по-очереди. Действующий глава правительства Нетаньяху продолжит руководить правительством до осени 2021 года, а потом "зайдет на ротацию" Бени Ганц.

      В правительстве будет 36 министерств, из которых 16 получит партия "Кахоль-Лаван" (позже будет понятно, какие именно). Первые полгода большинство решающих портфелей останется за "Ликуд", чтобы обеспечить эффективный выход из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

      Интересные цифры – израильтяне все подсчитали

      484 – именно столько дней прошло с того момента, когда "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" впервые начали обсуждать возможность создания коалиционного правительства.
      5 млрд – во столько шекелей в среднем обходится каждая избирательная кампания, которых было три подряд.
      52 – столько постов получат в новом правительстве депутаты от "Ликуда", "Кахоль-Лаван" и меньших фракций, которые к ним присоединились.
      36 – столько министров будет в новом правительстве Ганца-Нетаньяху. Другими словами, министерский портфель получит примерно каждый третий из депутатов Кнессета.
      12 – столько министров в первом правительстве Израиля.
      16 – столько заместителей министров будет в новом правительстве – абсолютный рекорд всех времен.
      228 млн – столько шекелей будет стоить содержание 36 министров и 16 заместителей ежегодно.
      Более 1 млн – столько израильтян остались без работы из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

      Цифры подсчитали на сайте vesty.co.il

      Реакция

      Политики уверяют, что пошли на широкую коалицию исключительно в интересах народа Израиля.

      Мы предотвратили четвертые выборы. Мы обеспечили сохранение демократии. Мы будем бороться с коронавирусом и позаботимся об израильтянах. У нас есть правительство национального единства,
      – написал в своем твиттере Ганц сразу после подписания соглашения.

      Но так считают не все. В израильской прессе появляются мысли, что единственное, что объединяет левых и правых – желание получить портфели.

      Портфельное желание удивительным образом объединило и левых, и правых, поборников рыночной экономики и законченных социалистов, ультраортодоксов и антиклерикалов, тех, кто клялся и божился, что никогда не сядет вместе с Нетаньяху, и тех, кто этого не делал, пишут на vesty.co.il.

      Накануне подписания коалиционного соглашения в Тель-Авиве прошла акция протеста "За спасение демократии". Демонстранты выступили против переговоров Нетаньяху и Ганца.

      К слову, из-за коронавируса организаторы акции специально разметили тротуар на одной из центральных площадей столицы, чтобы протестующие могли соблюдать дистанцию.

      Смотрите фото (Getty images) с акции протеста в Израиле:

      Ранее Ганц выступал против коалиции с Нетаньяху из-за коррупционного процесса против действующего премьера. Поэтому такое решение Ганца уже раскритиковали его союзники, вследствие чего они откололись от блока, которым несколько партий совместно шли на выборы. Критики обвиняют его в нарушении Центрального предвыборного обещания – устранить Нетаньяху от власти.

      Под предлогом кризиса в результате COVID-19, начало судебного процесса над Нетаньяху по обвинениям в коррупции отложили с середины марта до 24 мая. Генеральная прокуратура обвинила Нетаньяху в мошенничестве и взяточничестве. Его подозревают в попытке влиять на СМИ, а также вменяют подписание якобы мошеннических сделок с компаниями и принятие роскошных подарков в ответ на политические приверженности. Глава правительства отверг все обвинения.

      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публикации Ближний Восток Новости Израиля Биньямин Нетаньяху Статьи
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