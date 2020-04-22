Коронавірус примирив ворогів: як в Ізраїлі формують уряд національної єдності

Пандемія COVID-19 несподівано допомогла політикам в Ізраїлі потиснути один одному руку. Загроза коронавірусу змусила чинного прем'єр-міністра Нетаньяху і лідера опозиції Ганца завершити переговори щодо формування коаліції.

Політична криза в Ізраїлі йде на спад. За останній рік політики змушували ізраїльтян тричі ходити на вибори Кнесету – однопалатного парламенту країни.

Факт Сидіти у кріслі прем'єра по черзі: в Ізраїлі вигадали спосіб вийти з політичної кризи

Депутатам не вдавалось домовитись про формування коаліційної більшості й уряду з квітня 2019 року. Справа у тому, що за результатами волевиявлення жодна політична сила не змогла отримати достатньої кількісті місць у парламенті аби призначити прем’єр-міністра та його кабінет.

Під час першої спроби, чинному главі уряду Біньяміну Нетаньяху, не вистачило лише одного голосу. Його головний конкурент й тезка Бені Ганц також намагався сформувати свій кабінет. Проте і йому це не вдалося.

Як формуватимуть уряд в Ізраїлі?

Боротьба точиться між двома таборами – право-релігійним та лівоцентристським. Партія "Лікуд" (Нетаньяху) об’єднує правих, а колишній начальник генштабу оборони Ізраїлю, Бені Ганц очолює ліберальну партію "Кахоль-Лаван".

Зліва-направо: прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, президент Ізраїлю Реувен Рівлін та Бені Ганц, який очолить уряд у 2021 році / Фото haaretz.co.il

І хоч у результаті третіх виборів, які відбулись 2 березня 2020 року, розклад політичних сил особливо не змінився, депутати відкинули розбіжності й знайшли те, що їх об’єднує – коронавірус. Саме пандемія стала причиною компромісу двох непоступливих лідерів.

Вибори в Ізраїлі / Фото Twitter

Новий уряд називають "надзвичайним". В склад коаліції окрім "Лікуд" та "Кахоль-Kаван" увійдуть ще три партії – ШАС, "Об'єднаний іудаїзм Тори" (обидві є соратниками Нетаньяху) та лівоцентристська партія "Авода".

Найцікавіший пункт коаліційної угоди – Нетаньяху та Ганц будуть прем’єр-міністрами по-черзі. Чинний глава уряду Нетаньяху продовжить керувати урядом до осені 2021 року, а потім "зайде на ротацію" Бені Ганц.

В уряді буде 36 міністерств, з яких 16 отримає партія "Кахоль-Лаван" (пізніше буде зрозуміло, які саме). Перші півроку більшість вирішальних портфелів залишиться за "Лікуд", щоб забезпечити ефективний вихід з кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Цікаві цифри – ізраїльтяни все підрахували

484 – саме стільки днів минуло з того моменту, коли "Лікуд" і "Кахоль-Лаван" вперше почали обговорювати можливість створення коаліційного уряду.

5 млрд – у стільки шекелів в середньому обходиться кожна виборча кампанія, яких було три підряд.

52 – стільки посад отримають в новому уряді депутати від "Лікуду", "Кахоль-Лаван" та менших фракцій, які до них приєдналися.

36 – стільки міністрів буде в новому уряді Ганц-Нетаньяху. Іншими словами, міністерський портфель отримає приблизно кожний третій з депутатів Кнесету.

12 – стільки міністрів було в першому уряді Ізраїлю.

16 – стільки заступників міністрів буде в новому уряді – абсолютний рекорд всіх часів.

228 млн – стільки шекелів буде коштувати утримання 36 міністрів і 16 заступників щороку.

Більше 1 млн – стільки ізраїльтян залишилися без роботи через кризу, викликаного коронавірусом.

Цифри підрахували на сайті vesty.co.il

Реакція

Політики запевняють, що пішли на широку коаліцію виключно в інтересах народу Ізраїлю.

Ми запобігли четвертим виборам. Ми забезпечили збереження демократії. Ми будемо боротися з коронавірусом і подбаємо про ізраїльтян. У нас є уряд національної єдності,

– написав у своєму твіттері Ганц відразу після підписання угоди.

Але так вважають не всі. В ізраїльській пресі з’являються думки, що єдине, що об’єднує лівих й правих – бажання отримати портфелі.

Портфельне бажання дивним чином об'єднало лівих і правих, поборників ринкової економіки і закінчених соціалістів, ультраортодоксів і антиклерикалів, тих, хто клявся і божився, що ніколи не сяде разом з Нетаньяху, і тих, хто цього не робив, пишуть на vesty.co.il.

Напередодні підписання коаліційної угоди в Тель-Авіві пройшла акція протесту "За порятунок демократії". Демонстранти виступили проти переговорів Нетаньяху і Ганца.

До слова, через коронавірус організатори акції спеціально розмітили тротуар на одній з центральних площ столиці аби протестувальники могли дотримуватись дистанції.

Дивіться фото (Getty images) з акції протесту в Ізраїлі:

Раніше Ганц виступав проти коаліції з Нетаньяху через корупційний процес проти чинного прем'єра. Тому таке рішення Ганца вже розкритикували його союзники, внаслідок чого вони відкололися від блоку, яким кілька партій спільно йшли на вибори. Критики звинувачують його у порушенні центральної передвиборчої обіцянки – усунути Нетаньяху від влади.

Під приводом кризи внаслідок COVID-19, початок судового процесу над Нетаньяху щодо звинувачень у корупції відклали із середини березня до 24 травня. Генеральна прокуратура звинуватила Нетаньяху у шахрайстві та хабарництві. Його підозрюють у спробі впливати на ЗМІ, а також закидають підписання нібито шахрайських угод з компаніями та прийняття розкішних подарунків у відповідь на політичні прихильності. Глава уряду відкинув усі звинувачення.