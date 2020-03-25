Коронавирус в Раде, паника "слуг народа" – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 25 марта – все равны перед инфекцией, депутаты не исключение. По меньшей мере, 5 депутатов оказались среди первых жертв коронавируса. Среди "слуг народа" началась небольшая паника, откуда возникло нежелание собираться в Раде, боясь заболеть. Однако нардепам стоит проголосовать "антиколомойский" законопроект, от которого будет зависеть сотрудничество с МВФ.

Также в выпуске Миллионер Валерий Хорошковский заболел коронавирусом. Скандал из-за частной клиники, которая якобы скрыла от Минздрава положительные результаты тестов на коронавирус, которые они делали своим состоятельным пациентам. Президент Зеленский собрал у себя олигархов и поручил им надзор за различными областями на время эпидемии и кризиса.