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      Коронавирус в Раде, паника "слуг народа" – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 25 марта – все равны перед инфекцией, депутаты не исключение. По меньшей мере, 5 депутатов оказались среди первых жертв коронавируса. Среди "слуг народа" началась небольшая паника, откуда возникло нежелание собираться в Раде, боясь заболеть. Однако нардепам стоит проголосовать "антиколомойский" законопроект, от которого будет зависеть сотрудничество с МВФ.

      Также в выпуске

      Миллионер Валерий Хорошковский заболел коронавирусом.

      Скандал из-за частной клиники, которая якобы скрыла от Минздрава положительные результаты тестов на коронавирус, которые они делали своим состоятельным пациентам.

      Президент Зеленский собрал у себя олигархов и поручил им надзор за различными областями на время эпидемии и кризиса.

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      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховная Рада МВФ Слуга народа Игорь Коломойский Новости Украины Законодательство Коронавирус в Украине Гуд найт Юкрейн
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