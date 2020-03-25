Коронавірус в Раді, паніка "слуг народу" – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 25 березня – усі рівні перед інфекцією, депутати теж не виняток. Щонайменше, 5 депутатів опинились серед перших жертв коронавірусу. Ймовірно, серед "слуг народу" почалася невелика паніка, звідки виникло небажання збиратися в Раді, боячись захворіти. Однак нардепам варто проголосувати "антиколомойський" законопроєкт, від якого залежатиме співпраця з МВФ.

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