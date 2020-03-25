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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Коронавірус в Раді, паніка "слуг народу" – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 25 березня – усі рівні перед інфекцією, депутати теж не виняток. Щонайменше, 5 депутатів опинились серед перших жертв коронавірусу. Ймовірно, серед "слуг народу" почалася невелика паніка, звідки виникло небажання збиратися в Раді, боячись захворіти. Однак нардепам варто проголосувати "антиколомойський" законопроєкт, від якого залежатиме співпраця з МВФ.

      Також у випуску

      Мільйонер Валерій Хорошковський захворів на коронавірус.

      Скандал через приватну клініку, яка нібито приховала від МОЗ позитивні результати тестів на коронавірус, які вони робили своїм заможним пацієнтам.

      Ппрезидент Зеленський зібрав у себе олігархів і доручив їм нагляд за різними областями на час епідемії і кризи. 

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      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Верховна Рада МВФ Слуга народу Ігор Коломойський Новини України Законодавство Коронавірус в Україні Гуд найт Юкрейн
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