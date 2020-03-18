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      Коронавирус в Украине: бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы

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      Украинские бизнесмены создадут и возглавят штабы по борьбе с коронавирусом, которые будут работать в разных областях Украины. Такова договоренность между представителями крупного бизнеса и президентом Владимиром Зеленским.

      Президент и украинские бизнесмены приняли решение создать штабы во время встречи, которая состоялась 16 марта.

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      Что известно о штабах и кто их возглавит

      • Александр Ярославский (DCH) создает такой штаб в Харьковской области;
      • Андрей Ставницер (ТИС) – в Одесской;
      • Юрий Косюк (МХП) – в Винницкой и Черкасской;
      • Игорь Воронов – в Киевской;
      • Геннадий Буткевич (АТБ) – в Житомирской;
      • Виктор Пинчук (EastOne) – в Днепропетровской;
      • Андрей Веревский ("Кернел") – в Полтавской и Кировоградской.

      О таком распределении сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

      По состоянию на 18 марта штабы созданы

      • в Харьковской области – возглавляют Александр Ярославский, председатель ОГА Алексей Кучер и мэр Харькова Геннадий Кернес;
      • в Одесской области – во главе с совладельцем ТИС Андреем Ставницером и председателем ОГА Максимом Куцым.

      Ситуация в Харьковской области

      По словам председателя Харьковской ОГА, Александр Ярославский управляет штабом, его миссия – организовать наполнение бюджета фонда всем необходимым. В частности, масками, тест-системами и аппаратами искусственного дыхания.

      Кучер призывает коллег-бизнесменов участвовать в инициативе и не только на словах любить Слобожанщину, а помогать деньгами.

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      В Черкасской и Винницкой областях

      Агрохолдинг МХП, сотрудничая с местными органами государственной власти, создает и обеспечивает работу штабов в Черкасской и Винницкой областях.

      В Одесской области

      Гендиректор ТИС Андрей Ставницер в фейсбуке сообщил о проведении первого заседания антикризисного штаба в Одесской области. По его словам, в штаб сейчас входит глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова и бизнесмен Вадим Мороховский. Однако бизнесмен убежден, что и другие предприниматели присоединятся.

      По его словам, вопрос первой необходимости – закупка аппаратов искусственной вентиляции легких. В области их пока всего 72, из них примерно 30 – 40% заняты, часть – устарели. "Закупили 14 новых, ждем. Все еще критически мало. Один пациент на аппарате ИВЛ проводит от 2 до 3 недель!" – отметил Ставницер.

      Бизнесмен добавил, что в области есть 605,4 тысячи пенсионеров, из них 235 тысяч – в Одессе. При необходимости им будут доставлять пищу. Кроме того, в помощи нуждаются врачи, полицейские, социальные работники, которые плохо экипированные и подготовленные.

      Что известно о встрече Зеленского с бизнесменами?
      Встреча состоялась 16 марта. Президент говорил с 15 крупными украинскими бизнесменами. В итоге договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет бороться с распространением коронавируса в стране.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Бизнес Деньги Новости Харькова Новости Одессы Новости Черкасс Винница
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