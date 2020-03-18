Коронавирус в Украине: бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы
Украинские бизнесмены создадут и возглавят штабы по борьбе с коронавирусом, которые будут работать в разных областях Украины. Такова договоренность между представителями крупного бизнеса и президентом Владимиром Зеленским.
Президент и украинские бизнесмены приняли решение создать штабы во время встречи, которая состоялась 16 марта.
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Что известно о штабах и кто их возглавит
- Александр Ярославский (DCH) создает такой штаб в Харьковской области;
- Андрей Ставницер (ТИС) – в Одесской;
- Юрий Косюк (МХП) – в Винницкой и Черкасской;
- Игорь Воронов – в Киевской;
- Геннадий Буткевич (АТБ) – в Житомирской;
- Виктор Пинчук (EastOne) – в Днепропетровской;
- Андрей Веревский ("Кернел") – в Полтавской и Кировоградской.
О таком распределении сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.
По состоянию на 18 марта штабы созданы
- в Харьковской области – возглавляют Александр Ярославский, председатель ОГА Алексей Кучер и мэр Харькова Геннадий Кернес;
- в Одесской области – во главе с совладельцем ТИС Андреем Ставницером и председателем ОГА Максимом Куцым.
Ситуация в Харьковской области
По словам председателя Харьковской ОГА, Александр Ярославский управляет штабом, его миссия – организовать наполнение бюджета фонда всем необходимым. В частности, масками, тест-системами и аппаратами искусственного дыхания.
Кучер призывает коллег-бизнесменов участвовать в инициативе и не только на словах любить Слобожанщину, а помогать деньгами.
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В Черкасской и Винницкой областях
Агрохолдинг МХП, сотрудничая с местными органами государственной власти, создает и обеспечивает работу штабов в Черкасской и Винницкой областях.
В Одесской области
Гендиректор ТИС Андрей Ставницер в фейсбуке сообщил о проведении первого заседания антикризисного штаба в Одесской области. По его словам, в штаб сейчас входит глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова и бизнесмен Вадим Мороховский. Однако бизнесмен убежден, что и другие предприниматели присоединятся.
По его словам, вопрос первой необходимости – закупка аппаратов искусственной вентиляции легких. В области их пока всего 72, из них примерно 30 – 40% заняты, часть – устарели. "Закупили 14 новых, ждем. Все еще критически мало. Один пациент на аппарате ИВЛ проводит от 2 до 3 недель!" – отметил Ставницер.
Бизнесмен добавил, что в области есть 605,4 тысячи пенсионеров, из них 235 тысяч – в Одессе. При необходимости им будут доставлять пищу. Кроме того, в помощи нуждаются врачи, полицейские, социальные работники, которые плохо экипированные и подготовленные.
Что известно о встрече Зеленского с бизнесменами?
Встреча состоялась 16 марта. Президент говорил с 15 крупными украинскими бизнесменами. В итоге договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет бороться с распространением коронавируса в стране.