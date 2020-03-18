Коронавирус в Украине: бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы

Украинские бизнесмены создадут и возглавят штабы по борьбе с коронавирусом, которые будут работать в разных областях Украины. Такова договоренность между представителями крупного бизнеса и президентом Владимиром Зеленским.

Президент и украинские бизнесмены приняли решение создать штабы во время встречи, которая состоялась 16 марта.

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Что известно о штабах и кто их возглавит

Александр Ярославский (DCH) создает такой штаб в Харьковской области;

Андрей Ставницер (ТИС) – в Одесской;

Юрий Косюк (МХП) – в Винницкой и Черкасской;

Игорь Воронов – в Киевской;

Геннадий Буткевич (АТБ) – в Житомирской;

Виктор Пинчук (EastOne) – в Днепропетровской;

Андрей Веревский ("Кернел") – в Полтавской и Кировоградской.

О таком распределении сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

По состоянию на 18 марта штабы созданы

в Харьковской области – возглавляют Александр Ярославский, председатель ОГА Алексей Кучер и мэр Харькова Геннадий Кернес;

в Одесской области – во главе с совладельцем ТИС Андреем Ставницером и председателем ОГА Максимом Куцым.

Ситуация в Харьковской области

По словам председателя Харьковской ОГА, Александр Ярославский управляет штабом, его миссия – организовать наполнение бюджета фонда всем необходимым. В частности, масками, тест-системами и аппаратами искусственного дыхания.

Кучер призывает коллег-бизнесменов участвовать в инициативе и не только на словах любить Слобожанщину, а помогать деньгами.

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В Черкасской и Винницкой областях

Агрохолдинг МХП, сотрудничая с местными органами государственной власти, создает и обеспечивает работу штабов в Черкасской и Винницкой областях.

В Одесской области

Гендиректор ТИС Андрей Ставницер в фейсбуке сообщил о проведении первого заседания антикризисного штаба в Одесской области. По его словам, в штаб сейчас входит глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова и бизнесмен Вадим Мороховский. Однако бизнесмен убежден, что и другие предприниматели присоединятся.

По его словам, вопрос первой необходимости – закупка аппаратов искусственной вентиляции легких. В области их пока всего 72, из них примерно 30 – 40% заняты, часть – устарели. "Закупили 14 новых, ждем. Все еще критически мало. Один пациент на аппарате ИВЛ проводит от 2 до 3 недель!" – отметил Ставницер.

Бизнесмен добавил, что в области есть 605,4 тысячи пенсионеров, из них 235 тысяч – в Одессе. При необходимости им будут доставлять пищу. Кроме того, в помощи нуждаются врачи, полицейские, социальные работники, которые плохо экипированные и подготовленные.

Что известно о встрече Зеленского с бизнесменами?

Встреча состоялась 16 марта. Президент говорил с 15 крупными украинскими бизнесменами. В итоге договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет бороться с распространением коронавируса в стране.