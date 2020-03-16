Зеленский собрал олигархов на Банковой, – "Схемы"
Президент Украины Владимир Зеленский неанонсированно собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе Президента 16 марта.
Свидетелями визита стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает "Радио Свобода".
О предыдущей встрече Зеленский встретился с Коломойским: о чем говорили
Около 17 часов на территорию Офиса Президента заехало авто олигарха Рината Ахметова.
Авто Ахметова въехало на территорию ОПУ
Позже к ним присоединились владелец холдинга DCH Александр Ярославский и основатель холдинга "Кернел Групп" Андрей Веревский.
Кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского
Машина основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского
За час до встречи с Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
Журналисты попросили Офис Президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Сейчас редакция ожидает ответа.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Quint заявил, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины. Вместе с тем президент отметил, что олигархам принадлежит 70% – 80% активов в этой стране.