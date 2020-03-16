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      Зеленский собрал олигархов на Банковой, – "Схемы"

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      Президент Украины Владимир Зеленский неанонсированно собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе Президента 16 марта.

      Свидетелями визита стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает "Радио Свобода".

      О предыдущей встрече Зеленский встретился с Коломойским: о чем говорили

      Около 17 часов на территорию Офиса Президента заехало авто олигарха Рината Ахметова.


      Авто Ахметова въехало на территорию ОПУ

      Позже к ним присоединились владелец холдинга DCH Александр Ярославский и основатель холдинга "Кернел Групп" Андрей Веревский.


      Кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского


      Машина основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского

      За час до встречи с Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

      Журналисты попросили Офис Президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Сейчас редакция ожидает ответа.

      Ранее Владимир Зеленский в интервью Bloomberg Quint заявил, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины. Вместе с тем президент отметил, что олигархам принадлежит 70% – 80% активов в этой стране.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины СМИ Игорь Коломойский Ринат Ахметов Офіс Президента Владимир Зеленский Новости политики
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