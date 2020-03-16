Зеленський зібрав олігархів на Банковій, – "Схеми"

Президент України Володимир Зеленський неанонсовано зібрав олігархів та крупних бізнесменів в Офісі Президента 16 березня.

Свідками візиту стала знімальна група програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє "Радіо Свобода".

Про попередню зустріч Зеленський зустрівся з Коломойським: про що говорили

Близько 17 години на територію Офісу Президента заїхало авто олігарха Ріната Ахметова.



Авто Ахметова заїхало на територію ОПУ

Пізніше до них приєдналися власник холдингу DCH Олександр Ярославський та засновник холдингу "Кернел Групп" Андрій Веревський.



Кортеж власника холдингу DCH Олександра Ярославського



Машина засновника холдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського

За годину до зустрічі, з Дніпра до Києва також прилетів приватний борт, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

Журналісти попросили Офіс Президента надати повний список учасників зустрічі та перелік запитань, які на ній обговорювались. Наразі редакція очікує на відповідь.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Quint заявив, що українські олігархи не мають ніякого впливу на уряд України. Водночас президент зауважив, що олігархам належить 70% – 80% активів у цій країні.