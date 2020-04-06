Безработица и замороженные вакансии: как коронавирус влияет на рынок труда

Какие профессии будут наиболее востребованы во время карантина и после него и кого не тронет безработицы, сайту 24 канала рассказала HR-директор корпорации "Биосфера" Виктория Желдак.

Она отметила, что сейчас весь бизнес переживает сложные времена, причем это касается не только малого и среднего бизнеса – крупные компании сейчас тоже решают массу сложных задач. Выводы по рынку труда делать рано, сейчас все живут в условиях краткосрочного планирования, когда непонятно, чего ждать даже через несколько месяцев. Но уже сейчас многие компании замораживают позиции и прекращают поиск.

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"Сокращение бизнес-активности приведет к росту безработицы, на это может наслоиться возвращение в страну мигрантов. Но некорректно обобщать, когда речь идет об оптимизации, потому что здесь все сильно зависит от конкретной отрасли и даже компании, уровень потерь для всех будет разным", – отметила Желдак.

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Уже сейчас видно, что бизнес начал искать новые возможности онлайн. Соответственно, может вырасти спрос на профессионалов сферы e-commerce, digital-продвижение и IT. "Кандидаты сейчас по понятным причинам будут рассматривать удаленную работу. Также может вырасти число фрилансеров и тех, кто готов на проектную работу без оформления в штат", – сказала Желдак.

Кстати, некоторые компании говорят о том, что и до кризиса планировали перевод части сотрудников на удаленную работу, поэтому для них кризис просто стал катализатором,

– добавила она.

Еще один очевидное направление работы, которое пользуется спросом – курьеры. Для FMCG-рынка (рынок товаров повседневного спроса, – "24") также актуальны люди, готовые работать в "полях", например – мерчендайзеры. Также вырос спрос на продавцов. "Но ситуация для работодателей осложняется тем, что не все готовы выходить на работу в ситуации повышенного риска", – сказала Желдак.

Сейчас очень востребованы кризисные и проектные менеджеры. "В кризисное время компании оценивают человеческий потенциал бизнеса", – объяснила она.

Требуются сотрудники, способные в условиях неопределенности мыслить стратегически, которые обладают предпринимательским мышлением, способны определять новые возможности, оперативно придумывать и реализовывать решения, актуальные в текущей ситуации. Нужны аналитики, способные спрогнозировать как текущий спрос и потребление, так и ситуацию после пандемии,

– отметила специалист.

Обратите внимание! По состоянию на 6 апреля в Украине зафиксировали 1 тысячу 319 случаев заражения коронавируса. Умерли 38 человек, выздоровели – 28.

Накануне правительство приняло решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице:

регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости;

выплату назначать с первого дня регистрации.