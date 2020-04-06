20:34
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Безробіття та заморожені вакансії: як коронавірус впливає на ринок праці

      - Читать новость на русском
      Як карантин вплине на ринок праі / webrazzi.com

      Які професії будуть найбільш затребувані під час карантину та після нього та кого не зачепить безробіття, сайту 24 каналу розповіла HR-директор корпорації "Біосфера" Вікторія Желдак.

      Вона наголосила, що зараз весь бізнес переживає складні часи, причому це стосується не тільки малого та середнього бізнесу – великі компанії зараз теж вирішують масу складних завдань. Висновки щодо ринку праці робити рано, зараз всі живуть в умовах короткострокового планування, коли незрозуміло, чого чекати навіть через кілька місяців. Але вже зараз багато компаній заморожують позиції і припиняють пошук.

      Важливо У "Слузі народу" прогнозують карантин щонайменше до 15 травня

      "Скорочення бізнес-активності призведе до зростання безробіття, на це може нашаруватись повернення у країну мігрантів. Але некоректно узагальнювати, коли мова йде про оптимізацію, тому що тут все сильно залежить від конкретної галузі та навіть компанії, рівень втрат для всіх буде різним", – наголосила Желдак.

      Зверніть увагу Як підтримати людей та економіку під час карантину: шість дієвих правил

      Вже зараз видно, що бізнес почав шукати нові можливості онлайн. Відповідно, може вирости попит на професіоналів сфери e-commerce, digital-просування і IT.  "Кандидати зараз зі зрозумілих причин розглядатимуть віддалену роботу. Також може вирости число фрілансерів і тих, хто готовий на проектну роботу без оформлення в штат", - сказала Желдак.

      До речі, деякі компанії говорять про те, що і до кризи планували переведення частини співробітників на віддалену роботу, тому для них криза просто стала каталізатором,
      – додала вона.

      Ще один очевидний напрямок роботи, який користується попитом – кур’єри. Для FMCG-ринку (ринок товарів щоденного попиту, - "24") також актуальні люди, готові працювати у "полях", наприклад – мерчендайзери. Також зріс попит на продавців. "Але ситуація для роботодавців ускладнюється тим, що не всі готові виходити на роботу у ситуації підвищеного ризику", – сказала Желдак.

      Зараз дуже затребувані кризовому і проектні менеджери. "У кризовий час компанії оцінюють людський потенціал бізнесу", пояснила вона.

      Потрібні співробітники, здатні в умовах невизначеності мислити стратегічно, які мають підприємницький мисленням, здатні визначати нові можливості, оперативно придумувати і реалізовувати рішення, актуальні поточної ситуації. Потрібні аналітики, здатні спрогнозувати як поточний попит і споживання, так і ситуацію після пандемії,
      – наголосила спеціаліст.

      Зверніть увагу! Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом. Померли 38 людей, одужали – 28.

      Напередодні уряд ухвалив рішення про зміни у процедурі надання допомоги через безробіття:

      • реєструвати безробітних будуть із першого дня після подання заяви до Центру зайнятості;
      • виплату призначатимуть з першого дня реєстрації.

      Як вплинув карантин на фінанси українців
      Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Бізнес Робота
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:04 У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Тітова "Мультика"
      Новини України 9860
      сьогодні , 15:27 З якими документами можна виходити з дому під час карантину: пояснення адвоката
      Новини України 8191
      сьогодні , 18:30 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 30310
      сьогодні , 14:25 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються гасити з повітря – відео
      Новини України 12731
      сьогодні , 16:01 В Ірані назвали "правильним" рішення збити пасажирський літак МАУ
      Новини світу 28584
      сьогодні , 20:16 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей продовжує зменшуватися
      Здорове життя 71592
      сьогодні , 18:51 В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
      Новини України 11868
      сьогодні , 15:02 Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
      Новини України 7804
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 19:00 Китай має компенсувати шкоду, нанесену коронавірусом, – звіт Henry Jackson Society
      Блог Соцмережі
      Залиште відгук