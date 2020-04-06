Безробіття та заморожені вакансії: як коронавірус впливає на ринок праці

Які професії будуть найбільш затребувані під час карантину та після нього та кого не зачепить безробіття, сайту 24 каналу розповіла HR-директор корпорації "Біосфера" Вікторія Желдак.

Вона наголосила, що зараз весь бізнес переживає складні часи, причому це стосується не тільки малого та середнього бізнесу – великі компанії зараз теж вирішують масу складних завдань. Висновки щодо ринку праці робити рано, зараз всі живуть в умовах короткострокового планування, коли незрозуміло, чого чекати навіть через кілька місяців. Але вже зараз багато компаній заморожують позиції і припиняють пошук.

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"Скорочення бізнес-активності призведе до зростання безробіття, на це може нашаруватись повернення у країну мігрантів. Але некоректно узагальнювати, коли мова йде про оптимізацію, тому що тут все сильно залежить від конкретної галузі та навіть компанії, рівень втрат для всіх буде різним", – наголосила Желдак.

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Вже зараз видно, що бізнес почав шукати нові можливості онлайн. Відповідно, може вирости попит на професіоналів сфери e-commerce, digital-просування і IT. "Кандидати зараз зі зрозумілих причин розглядатимуть віддалену роботу. Також може вирости число фрілансерів і тих, хто готовий на проектну роботу без оформлення в штат", - сказала Желдак.

До речі, деякі компанії говорять про те, що і до кризи планували переведення частини співробітників на віддалену роботу, тому для них криза просто стала каталізатором,

– додала вона.

Ще один очевидний напрямок роботи, який користується попитом – кур’єри. Для FMCG-ринку (ринок товарів щоденного попиту, - "24") також актуальні люди, готові працювати у "полях", наприклад – мерчендайзери. Також зріс попит на продавців. "Але ситуація для роботодавців ускладнюється тим, що не всі готові виходити на роботу у ситуації підвищеного ризику", – сказала Желдак.

Зараз дуже затребувані кризовому і проектні менеджери. "У кризовий час компанії оцінюють людський потенціал бізнесу", пояснила вона.

Потрібні співробітники, здатні в умовах невизначеності мислити стратегічно, які мають підприємницький мисленням, здатні визначати нові можливості, оперативно придумувати і реалізовувати рішення, актуальні поточної ситуації. Потрібні аналітики, здатні спрогнозувати як поточний попит і споживання, так і ситуацію після пандемії,

– наголосила спеціаліст.

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