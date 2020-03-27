Противодействие коронавирусу: "Пациенты Украины" начинают сбор средств для помощи врачам

Благотворительный фонд "Пациенты Украины" запустил сайт для координации действий активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса и людей, которые хотят помочь врачам в борьбе с коронавирусом и болезнью Covid-19.

Об этом говорится в сообщении фонда, текст которого размещен на его странице в Facebook.

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Фонд предлагает всем врачам и руководителям медицинских учреждений, нуждающихся в помощи в борьбе против коронавируса, заполнить анкету, чтобы они могли свои указать ключевые потребности. Анкету для врачей можно найти по этой ссылке.

"У нас также собраны основные потребности больниц. В первую очередь это защитная одежда, маски, защитные очки и перчатки для врачей и медперсонала. Врачам очень нужны и аппараты искусственной вентиляции легких и портативные рентгены. И конечно тест-системы ПЦР", – говорится в сообщении фонда.

Также к помощи украинским врачам могут приобщиться:

Бизнес, который может купить защитную одежду, перчатки, респираторы, очки и бахилы для врачей. Имеет возможность купить дорогостоящее оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких и портативные рентгены. "Пациенты Украины" помогут направить помощь в больницу, где она очень нужна.

Все желающие, кто может предоставить благотворительные взносы. На сайте онлайн-донейт, с помощью которых люди могут переводить деньги. На эти средства "Пациенты Украины" планируют закупать и шить на заказ комплекты индивидуальной защиты для врачей.

Все желающие стать волонтером благотворительного фонда.

"Не оставайтесь равнодушными, ведь коронавирус уже здесь. Мы должны защитить наших врачей, чтобы в нужный момент они защитили нас", – отметили в благотворительном фонде.

Какая помощь уже поступила в Украину из Китая:

В Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;

ПЦР-тесты на выявление Covid-2019;

80 тысяч респираторов;

10 тысяч комбинезонов защиты;

Аппараты искусственной вентиляции легких;

500 тысяч трехслойных масок.



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