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      Противодействие коронавирусу: "Пациенты Украины" начинают сбор средств для помощи врачам

      - Читати новину українською
      Коронавирус в Украине / Getty Images

      Благотворительный фонд "Пациенты Украины" запустил сайт для координации действий активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса и людей, которые хотят помочь врачам в борьбе с коронавирусом и болезнью Covid-19.

      Об этом говорится в сообщении фонда, текст которого размещен на его странице в Facebook.

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      Фонд предлагает всем врачам и руководителям медицинских учреждений, нуждающихся в помощи в борьбе против коронавируса, заполнить анкету, чтобы они могли свои указать ключевые потребности. Анкету для врачей можно найти по этой ссылке.

      "У нас также собраны основные потребности больниц. В первую очередь это защитная одежда, маски, защитные очки и перчатки для врачей и медперсонала. Врачам очень нужны и аппараты искусственной вентиляции легких и портативные рентгены. И конечно тест-системы ПЦР", – говорится в сообщении фонда.

      Также к помощи украинским врачам могут приобщиться:

      • Бизнес, который может купить защитную одежду, перчатки, респираторы, очки и бахилы для врачей. Имеет возможность купить дорогостоящее оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких и портативные рентгены. "Пациенты Украины" помогут направить помощь в больницу, где она очень нужна.
      • Все желающие, кто может предоставить благотворительные взносы. На сайте онлайн-донейт, с помощью которых люди могут переводить деньги. На эти средства "Пациенты Украины" планируют закупать и шить на заказ комплекты индивидуальной защиты для врачей.
      • Все желающие стать волонтером благотворительного фонда.

      "Не оставайтесь равнодушными, ведь коронавирус уже здесь. Мы должны защитить наших врачей, чтобы в нужный момент они защитили нас", – отметили в благотворительном фонде.

      Какая помощь уже поступила в Украину из Китая:

      • В Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;
      • ПЦР-тесты на выявление Covid-2019;
      • 80 тысяч респираторов;
      • 10 тысяч комбинезонов защиты;
      • Аппараты искусственной вентиляции легких;
      • 500 тысяч трехслойных масок.

      Чим відрізняються один від одного експрес-тест та ПЛР-тест на коронавірус
      Чем отличаются тесты на Covid-2019 / Инфографика 24 канала

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Здоровье
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