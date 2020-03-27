12:30
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Протидія коронавірусу: Пацієнти України починають збір коштів для допомоги лікарям

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в Україні / Getty Images

      Благодійний фонд "Пацієнти України" запустив сайт для координації дій активістів, пацієнтів, волонтерів, бізнесу та людей, які хочуть допомогти лікарям у боротьбі з коронавірусом та хворобою Covid-19.

      Про це йдеться у повідомленні фонду, текст якого розміщений на його сторінці у Facebook.

      Важливо У ВООЗ сказали, коли чекати вакцину проти коронавірусу

      Фонд пропонує усім лікарям та керівникам медичних закладів, які потребують допомоги у боротьбі проти коронавірусу, заповнити анкету, аби вони могли свої вказати ключові потреби. Анкету для лікарів можна знайти за цим посиланням.

      "У нас також зібрані основні потреби лікарень. У першу чергу це захисний одяг, маски, захисні окуляри та рукавички для лікарів та медперсоналу. Лікарям дуже потрібні і апарати штучної вентиляції легень та портативні рентгени. І звичайно тест-системи ПЛР", - ідеться у повідомленні фонду.

      Також до допомоги українським лікарям можуть долучитись:

      • Бізнес, який може купити захисний одяг, рукавички, респіратори, окуляри та бахіли для лікарів. Має можливість купити дороге обладнання — апарати штучної вентиляції легень та портативні рентгени. "Пацієнти України" допоможуть направити допомогу у лікарню, де вона дуже потрібна.
      • Всі охочі, хто може надати благодійні внески. На сайті є онлайн донейт, через які люди можуть переводити гроші. На ці кошти Пацієнти України планують закуповувати та шити на замовлення комплекти індивідуального захисту для лікарів.
      • Усі бажаючі стати волонтером благодійного фонду.

      "Не залишайтесь байдужими, адже коронавірус уже тут. Ми повинні захистити наших лікарів, щоб в потрібний момент вони захистили нас", - наголосили у благодійному фонді.

      Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю:

      • В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
      • ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
      • 80 тисяч респіраторів;
      • 10 тисяч комбінезонів захисту;
      • Апарати штучної вентиляції легенів;
      • 500 тисяч тришарових масок.

      Чим відрізняються один від одного експрес-тест та ПЛР-тест на коронавірус
      Чим відрізняються тести на Covid-2019 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:34 Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото
      Новини України 5474
      сьогодні , 07:24 Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла
      Медицина 162320
      сьогодні , 06:40 Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні
      Новини України 15589
      сьогодні , 07:20 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Статті 6319
      сьогодні , 06:48 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Статті 10454
      сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      Традиції 88842
      сьогодні , 08:23 Коронавірус Covid-2019: останні новини
      Медицина 187492
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
      Новини України 38775
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:45 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
      Олена Зеркаль
      сьогодні , 10:58 У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус
      Анатолій Максимов
      26 березня , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      Залиште відгук