Протидія коронавірусу: Пацієнти України починають збір коштів для допомоги лікарям

Благодійний фонд "Пацієнти України" запустив сайт для координації дій активістів, пацієнтів, волонтерів, бізнесу та людей, які хочуть допомогти лікарям у боротьбі з коронавірусом та хворобою Covid-19.

Про це йдеться у повідомленні фонду, текст якого розміщений на його сторінці у Facebook.

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Фонд пропонує усім лікарям та керівникам медичних закладів, які потребують допомоги у боротьбі проти коронавірусу, заповнити анкету, аби вони могли свої вказати ключові потреби. Анкету для лікарів можна знайти за цим посиланням.

"У нас також зібрані основні потреби лікарень. У першу чергу це захисний одяг, маски, захисні окуляри та рукавички для лікарів та медперсоналу. Лікарям дуже потрібні і апарати штучної вентиляції легень та портативні рентгени. І звичайно тест-системи ПЛР", - ідеться у повідомленні фонду.

Також до допомоги українським лікарям можуть долучитись:

Бізнес, який може купити захисний одяг, рукавички, респіратори, окуляри та бахіли для лікарів. Має можливість купити дороге обладнання — апарати штучної вентиляції легень та портативні рентгени. "Пацієнти України" допоможуть направити допомогу у лікарню, де вона дуже потрібна.

Всі охочі, хто може надати благодійні внески. На сайті є онлайн донейт, через які люди можуть переводити гроші. На ці кошти Пацієнти України планують закуповувати та шити на замовлення комплекти індивідуального захисту для лікарів.

Усі бажаючі стати волонтером благодійного фонду.

"Не залишайтесь байдужими, адже коронавірус уже тут. Ми повинні захистити наших лікарів, щоб в потрібний момент вони захистили нас", - наголосили у благодійному фонді.

Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю:

В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;

ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;

80 тисяч респіраторів;

10 тисяч комбінезонів захисту;

Апарати штучної вентиляції легенів;

500 тисяч тришарових масок.



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