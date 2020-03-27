Протидія коронавірусу: Пацієнти України починають збір коштів для допомоги лікарям
Благодійний фонд "Пацієнти України" запустив сайт для координації дій активістів, пацієнтів, волонтерів, бізнесу та людей, які хочуть допомогти лікарям у боротьбі з коронавірусом та хворобою Covid-19.
Про це йдеться у повідомленні фонду, текст якого розміщений на його сторінці у Facebook.
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Фонд пропонує усім лікарям та керівникам медичних закладів, які потребують допомоги у боротьбі проти коронавірусу, заповнити анкету, аби вони могли свої вказати ключові потреби. Анкету для лікарів можна знайти за цим посиланням.
"У нас також зібрані основні потреби лікарень. У першу чергу це захисний одяг, маски, захисні окуляри та рукавички для лікарів та медперсоналу. Лікарям дуже потрібні і апарати штучної вентиляції легень та портативні рентгени. І звичайно тест-системи ПЛР", - ідеться у повідомленні фонду.
Також до допомоги українським лікарям можуть долучитись:
- Бізнес, який може купити захисний одяг, рукавички, респіратори, окуляри та бахіли для лікарів. Має можливість купити дороге обладнання — апарати штучної вентиляції легень та портативні рентгени. "Пацієнти України" допоможуть направити допомогу у лікарню, де вона дуже потрібна.
- Всі охочі, хто може надати благодійні внески. На сайті є онлайн донейт, через які люди можуть переводити гроші. На ці кошти Пацієнти України планують закуповувати та шити на замовлення комплекти індивідуального захисту для лікарів.
- Усі бажаючі стати волонтером благодійного фонду.
"Не залишайтесь байдужими, адже коронавірус уже тут. Ми повинні захистити наших лікарів, щоб в потрібний момент вони захистили нас", - наголосили у благодійному фонді.
Яка допомога вже надійшла в Україну з Китаю:
- В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
- ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
- 80 тисяч респіраторів;
- 10 тисяч комбінезонів захисту;
- Апарати штучної вентиляції легенів;
- 500 тисяч тришарових масок.
Чим відрізняються тести на Covid-2019 / Інфографіка 24 каналу
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