В украинской армии нет больных коронавирусом: на изоляции находятся 172 бойца

По состоянию на 29 марта в Вооруженных силах Украины не зафиксировали ни одного случая коронавируса среди бойцов. Впрочем на самоизоляции находятся 172 человека.

У некоторых украинских бойцов изоляция завершится в ближайшие 4 суток, сообщили в пресс-службе Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток – 58 человек. Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены,

– говорится в сообщении.

Военнослужащие, которые находятся на изоляции:

или вернулись в Украину из-за границы;

или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию.

Важно! По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев коронавируса. К сожалению, 9 человек умерли, 5 – удалось выздороветь.

Что известно о коронавирусе в армии? Российские пропагандистские СМИ и медиа боевиков распространяют фейки о том, что военнослужащие ВСУ заболели коронавирусом. Еще когда эпидемия коронавируса набирала обороты в Украине, они сообщали о зараженном воине на Ровненщине.



В ВСУ отчитались о том, что ни одного случая заражения коронавирусом в армии пока нет. По словам заместителя командующего Медицинских сил полковника медицинской службы Андрея Галушко, медицинские силы получили 10 тысяч экспресс-тестов. Их распределят по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.



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