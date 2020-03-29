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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В українській армії немає хворих на коронавірус: на ізоляції перебувають 172 бійця

      -
      Коронавірус в українській армії / Міноборони України

      Станом на 29 березня у Збройних силах України не зафіксували жодного випадку коронавірусу серед бійців. Втім на самоізоляції перебувають 172 людини.

      У деяких українських бійців ізоляція завершиться у найближчі 4 доби, повідомили у пресслужбі Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

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      Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни,
      – мовиться у повідомленні.

      Військовослужбовці, які перебувають на ізоляції:

      • або повернулися до України з-за кордону;
      • або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію.

      Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.

      Що відомо про коронавірус в армії?Російські пропагандистські та ЗМІ бойовиків поширюють фейки про те, що військовослужбовці ЗСУ захворіли на коронавірус. Ще коли епідемія коронавірусу набирала оберти в Україні вони повідомляли про зараженого воїна на Рівненщині.

      У ЗСУ відзвітували про те, що жодного випадку зараження коронавірусом в армії наразі немає. За словами заступника командувача Медичних сил полковника медичної служби Андрія Галушка, медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів. Їх розподілять по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.

      рості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Російська пропаганда Збройні сили України Здоров'я Новини Здоров'я Епідемія Рівне Коронавірус в Україні
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