В українській армії немає хворих на коронавірус: на ізоляції перебувають 172 бійця
Станом на 29 березня у Збройних силах України не зафіксували жодного випадку коронавірусу серед бійців. Втім на самоізоляції перебувають 172 людини.
У деяких українських бійців ізоляція завершиться у найближчі 4 доби, повідомили у пресслужбі Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
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Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 4 доби – 58 осіб. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни,
– мовиться у повідомленні.
Військовослужбовці, які перебувають на ізоляції:
- або повернулися до України з-за кордону;
- або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію.
Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.
Що відомо про коронавірус в армії?Російські пропагандистські та ЗМІ бойовиків поширюють фейки про те, що військовослужбовці ЗСУ захворіли на коронавірус. Ще коли епідемія коронавірусу набирала оберти в Україні вони повідомляли про зараженого воїна на Рівненщині.
У ЗСУ відзвітували про те, що жодного випадку зараження коронавірусом в армії наразі немає. За словами заступника командувача Медичних сил полковника медичної служби Андрія Галушка, медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів. Їх розподілять по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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