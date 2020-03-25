Коронавирус – жадность, тупость и безрассудство: шокирующие случаи в мире

Пандемия коронавируса проявляет во всех людях на нашей планете как самые лучшие черты, так и самые худшие. С одной стороны по всему миру врачи и медсестры героически сражаются за пациентов. А молодые граждане покупают еду и лекарства своим пожилым соседям, которым крайне опасно выходить на улицу.

Испанские полицейские устраивают концерты для сидящих на карантине граждан. В Израиле люди выходят на балконы, поют и аплодируют медикам. Простые продавцы стали настоящими героями, поскольку опасность заразиться для них сейчас очень высока.

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С другой стороны – чиновники и начальники в разных странах демонстрируют примеры абсолютно жлобского и даже скотского поведения.

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Коронавирусная ЖАДНОСТЬ

На днях в США разразился громкий скандал. Местные СМИ выяснили, что несколько членов верней палаты парламента – Сената – решили нажиться на эпидемии коронавируса.

Сильнее всех отличился председатель сенатского комитета по разведке Ричард Бёрр. В силу своей должности он еще в два месяца назад, в конце января, получил от ЦРУ секретный доклад по коронавирусу.



Американский сенатор Ричард Бёрр / Фото The Hill

Из этого доклада он узнал, что миру вообще и США в частности грозит ужасная пандемия, сравнимая с пандемией испанского гриппа в 1918 году. Что в этой ситуации сделал бы хороший и добропорядочный депутат? Наверное, предупредил бы избирателей об опасности и призвал президента усилить подготовку к наступающей пандемии.

Что сделал Бёрр? Сначала написал колонку для телеканала Fox News, в которой заверил всех своих избирателей, что США идеально подготовлены к встрече пандемии. Затем провел закрытую встречу для своих доноров. Тем, кто давал деньги на его избрание в Сенат, Бёрр сообщил правду.

Что эпидемия будет очень жесткой, и что для ее встречи ничего не готово. Ну а уже потом он стал продавать свои личные акции почти на 2 миллиона долларов. То есть перевел в кэш практически все свое состояние.

Первым делом он избавился от акций гостиничных компаний, которые пострадали сейчас сильнее всех. Примерно то же самое сделали еще трое сенаторов – республиканцы Джеймс Инхов и Келли Лоффлер и одна демократка – Диана Файнстейн от штата Калифорния.

Кстати Лоффлер, чей муж является главой Нью-Йоркской фондовой биржи, поступила хитрее всех. Она не только продала акции компаний, которые должны были пострадать от пандемии, но и купила акции компании, которая от пандемии выиграла.



Американский сенатор Келли Лоффлер

Речь идет об одной из американских IT-компаний, которая делает программное обеспечения для удаленной работы. Поскольку сейчас половина планеты работает из дома, акции этой компании взлетели до небес.

Сейчас в США все громче звучат призывы выгнять эту четверку из Сената или как минимум приостановить их мандаты. Критики призывают возбудить против них уголовные дела по факту инсайдерской торговли на бирже.

Но главная претензия к этим сенаторам все же не уголовного, а этического характера. Американцев очень разозлила информация о том, что сенаторы, которым люди доверяли, не только не помогли своим избирателям, а попытались нагреть руки и разбогатеть на их болезнях и смертях.

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Думаю, что такая ситуация вызвала бы вопросы этического характера даже в России или в Украине. Для США такая история вообще неприемлема. Я даже рад, что сенаторов, которые совсем уже потеряли берега, поймали на этой операции. Надеюсь, их максимально строго накажут.

Коронавирусная ТУПОСТЬ

В России на днях прогремело имя чиновницы Ирины Санниковой, которая занимала пост главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края.

Эта мадам по неизвестным науке причинам решила прокатиться в Испанию в самый разгар эпидемии. (Я думаю, побудительным мотивом были огромные скидки на билеты и проживание там). Прокатилась и привезла с собой коронавирус.



Ирина Санникова / Фото STGMU

Но при этом она никому ничего не сказала, а продолжала с температурой, кашлем и соплями ходить на работу в региональное правительство, читала лекции в университете и даже участвовала в конференциях по борьбе с коронавирусом.

И разумеется, все это время она заражала всех вокруг себя. Как много людей она заразила, пока сказать невозможно, так как тестов в России почти нет, а в регионах там заболевших и умерших людей никто не считает.

Тем не менее, против Санниковой завели уголовное дело по статье о халатности. Я уверен, что это произошло только потому, что она контактировала с местным начальством и, видимо, заразила кого-то из номенклатуры.

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Если бы Санникова просто гуляла по улицам Ставрополя и заражала простых людей, то никто бы ей ничего и не сказал.

С одной стороны, чиновница, конечно, показала пример безграничной тупости и наплевательского отношения к здоровью других людей. Она, я напомню, еще и врач по образованию.

С другой – такое раздолбайство в рядах начальства РФ скоро может привести тотальному заражению всей правящей верхушки в Кремле. Ну а если из-за такой глупости заболеет и помрет нынешний российский царь, то, я думаю, этих балбесов можно будет похвалить и даже наградить.

Коронавирусное БЕЗРАССУДСТВО

Если в России с ума пока сходят отдельные граждане, то в Иране в минувшие выходные безумие охватило всю страну. 22 марта там отмечался традиционный новый год – Новрус.

Как празднуют Новрус? Традиция отмечать этот праздник тянется еще с доисламских времен, когда на территории Персии главенствовал зороастризм, древняя и магическая религия огнепоклонников. Теперь же это любимый праздник всех жителей Исламской республики Иран. Как правило, в этот день люди собираются большими компаниями и отправляются за город на природу. Так они как хотят одеваются, что хотят едят и главное – вдали от полиции и спецслужб позволяют себе хотя бы немного спиртного, которое в Иране строго запрещено.

Исламские власти ничего не могут сделать с традицией встречать зороастрийский Новой год, а также с желанием десятков миллионов сограждан хотя бы раз в году оттянуться на всю катушку.



Празднование Новрусу в Иране / Фото Arab News

В 2020 году у них, наконец, появился серьезный повод попросить от сограждан вести себя прилично – коронавирус. Правительство призвало всех сидеть дома и соблюдать карантин. (В конце концов, Иран стал одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран).

Справка. Ситуация с коронавирусом в Иране одна из худших в мире. Сейчас Иран занимает шестое место по количеству инфицированных: на 23 марта это 27 тысячи больных. Умерли 2077 человек.

Однако иранцы настолько истосковались по празднику и нормальной жизни, что на этот раз за город выехало даже больше людей, чем обычно.

С одной стороны этот факт показывает, что жители Ирана по-прежнему не очень серьезно относятся к карантину и социальному дистанцированию. С другой стороны, они хотят сбежать от репрессивного режима на свободу так сильно, что готовы ради этого рисковать даже своими жизнями.

Поэтому с точки зрения разума я поведение иранцев осуждаю: нельзя так рисковать. Но с точки зрения чувств и эмоций я их даже понимаю. Все-таки очень сложно жить под постоянным государственным прессингом. Иногда надо выпускать пар.

В любом случае, через две недели в Иране, скорее всего, начнется новая волна эпидемии, свзязанная с массовым выездом на природу. Но у лежащих с температурой людей останутся веселые воспоминания о новогодней вечеринке, а также ощущение внутренней свободы.

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Как бы то ни было, я от души поздравляю с наступившим Новвым Годом всех древних персов, огнепоклонников-зороастрийцев, а также всех мидийских магов, которые нас сейчас смотрят. Желаю всем им (и нам тоже) доброго здоровья и да пребудет с нами Сила!