Коронавируса в Туркменистане нет, – глава МИД
В Туркменистане до сих пор официально не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Глава МИД уверяет, если бы больные COVID-19 были, власть сообщила бы об этом ВОЗ.
О том, что в Туркменистане нет случаев заражения коронавирусом, заявил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, пишет Arzuw NEWS.
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Если бы в стране был хотя бы один зарегистрированный случай, мы в первую очередь сказали бы об этом нашим международным партнерам, ВОЗ,
– отметил Мередов.
И добавил, что Туркменистан несет ответственность за обязательства, которые страна взяла на себя как член ООН. "Поэтому мы ничего не скрываем, мы открыты", – пояснил глава МИД.
Мередов также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.
Обратите внимание! Во всех странах, с которыми граничит Туркменистан, есть подтвержденные случаи коронавируса. В Афганистане COVID-19 зафиксировали у 1 тысячи 176 человек, Узбекистане – 1 тысячи 716, Казахстане – 2 тысяч 191, Иране – у более чем 85 тысяч человек.
Во всех странах, с которыми граничит Туркменистан, есть больные коронавирусом
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