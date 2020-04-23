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      Коронавируса в Туркменистане нет, – глава МИД

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      Глава МИД Туркменистана утверждает, что в стране нет коронавируса / censor.net.ua

      В Туркменистане до сих пор официально не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Глава МИД уверяет, если бы больные COVID-19 были, власть сообщила бы об этом ВОЗ.

      О том, что в Туркменистане нет случаев заражения коронавирусом, заявил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, пишет Arzuw NEWS.

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      Если бы в стране был хотя бы один зарегистрированный случай, мы в первую очередь сказали бы об этом нашим международным партнерам, ВОЗ,
      – отметил Мередов.

      И добавил, что Туркменистан несет ответственность за обязательства, которые страна взяла на себя как член ООН. "Поэтому мы ничего не скрываем, мы открыты", – пояснил глава МИД.

      Мередов также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

      Обратите внимание! Во всех странах, с которыми граничит Туркменистан, есть подтвержденные случаи коронавируса. В Афганистане COVID-19 зафиксировали у 1 тысячи 176 человек, Узбекистане – 1 тысячи 716, Казахстане – 2 тысяч 191, Иране – у более чем 85 тысяч человек.

      Во всех странах, с которыми граничит Туркменистан, есть больные коронавирусом


      Почему важно оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости политики ВОЗ ООН Туркменистан
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