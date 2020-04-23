Коронавірусу в Туркменістані немає, – глава МЗС
У Туркменістані досі офіційно не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом. Глава МЗС запевняє, якщо б хворі на COVID-19 були, влада б повідомила про це ВООЗ.
Про те, що в Туркменістані немає випадків зараження коронавірусом, заявив віцепрем'єр, глава МЗС Рашид Мередов, пише Arzuw NEWS.
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Якби у країні був хоча б один зареєстрований випадок, ми насамперед сказали б про це нашим міжнародним партнерам, ВООЗ,
– зазначив Мередов.
Та додав, що Туркменістан несе відповідальність за зобов'язання, які країна взяла на себе як член ООН. "Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті", – пояснив глава МЗС.
Мередов також заявив іноземним дипломатам про можливість відвідати карантинний центр в Лебапському велаяті.
Зверніть увагу! У всіх країнах, з якими межує Туркменістан, є підтверджені випадки коронавірусу. В Афганістані COVID-19 зафіксували у 1 тисячі 176 людей, Узбекистані – 1 тисячі 716, Казахстані – 2 тисяч 191, Іран – у понад 85 тисяч.
У всіх країнах, з якими межує Туркменістан, є хворі на коронавірус
Чому важливо залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
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