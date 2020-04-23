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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірусу в Туркменістані немає, – глава МЗС

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      Глава МЗС Туркменістану запевняє, що у країні немає коронавірусу / censor.net.ua

      У Туркменістані досі офіційно не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом. Глава МЗС запевняє, якщо б хворі на COVID-19 були, влада б повідомила про це ВООЗ.

      Про те, що в Туркменістані немає випадків зараження коронавірусом, заявив віцепрем'єр, глава МЗС Рашид Мередов, пише Arzuw NEWS.

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      Якби у країні був хоча б один зареєстрований випадок, ми насамперед сказали б про це нашим міжнародним партнерам, ВООЗ,
      – зазначив Мередов.

      Та додав, що Туркменістан несе відповідальність за зобов'язання, які країна взяла на себе як член ООН. "Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті", – пояснив глава МЗС.

      Мередов також заявив іноземним дипломатам про можливість відвідати карантинний центр в Лебапському велаяті.

      Зверніть увагу! У всіх країнах, з якими межує Туркменістан, є підтверджені випадки коронавірусу. В Афганістані COVID-19 зафіксували у 1 тисячі 176 людей, Узбекистані – 1 тисячі 716, Казахстані – 2 тисяч 191, Іран – у понад 85 тисяч.

      У всіх країнах, з якими межує Туркменістан, є хворі на коронавірус

      Чому важливо залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я ВООЗ ООН Туркменістан Новини політики
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