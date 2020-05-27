Коронавирусный мусор: во что превратилось дно Средиземного моря – видео
На юге Франции участники эко-группы "Операция чистое море" обнаружили на дне Средиземного моря неприятные находки. Кроме обычного мусора, к которому дайверы уже привыкли, они нашли много использованных средств защиты.
Фото и видео дайверы выложили в соцсети
Защитные маски и латексные перчатки обнаружили среди обычных бутылок и пластиковых пакетов. Видео- и фотодоказательства неприятных сюрпризов участники организации опубликовали на своей странице в фейсбуке.
К теме Как правильно утилизировать использованную маску
Смотрите видео, снятое дайверами в Средиземном море:
Дайверы продемонстрировали свои находки / Фото Фейсбук Operation Mer Propre
Нашли маски и латексные перчатки / Фото Фейсбук Operation Mer Propre
Что говорят экологи
- Медицинские отходы долго не разлагаются, они уже загрязнили Мировой океан. Сотни одноразовых повязок прибивает к берегу вместе с пластиковыми пакетами.
- В организации OceanAsia отмечают, что хирургические маски – это угроза для морских черепах, морских свиней или дельфинов. Они могут путать их с пищей, как и другой пластик. Это блокирует пищеварение животных, а потом они умирают от голода.
Как нужно утилизировать средства защиты
- Такие отходы должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях.
- Герметично упакованные пакеты с масками, одеждой, перчатками, шприцами и биологическими отходами бросают в печку.
- Печка выполняет две функции – сжигание и обезвреживание опасных выбросов в атмосферу.
Что делать с использованной маской – рекомендации Минздрава
- Одноразовые маски и перчатки перед тем, как выбрасывать, стоит ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.
- Герметично упаковать маску или перчатки в отдельный пакет.
- После прикосновения к маске следует провести гигиеническую обработку рук.
- Сбор масок и перчаток осуществляют в отдельные контейнеры, которые установлены возле супермаркетов и торговых центров.