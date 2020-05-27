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Коронавирусный мусор: во что превратилось дно Средиземного моря – видео

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Дайверы нашли в Средиземном море маски и перчатки - фото, видео
На дні виявили рукавички та маски / Фейсбук Opération Mer Propre

На юге Франции участники эко-группы "Операция чистое море" обнаружили на дне Средиземного моря неприятные находки. Кроме обычного мусора, к которому дайверы уже привыкли, они нашли много использованных средств защиты.

Фото и видео дайверы выложили в соцсети

Защитные маски и латексные перчатки обнаружили среди обычных бутылок и пластиковых пакетов. Видео- и фотодоказательства неприятных сюрпризов участники организации опубликовали на своей странице в фейсбуке.

К теме Как правильно утилизировать использованную маску

Смотрите видео, снятое дайверами в Средиземном море:

маски у морі
Дайверы продемонстрировали свои находки / Фото Фейсбук Operation Mer Propre

маски у морі
Нашли маски и латексные перчатки / Фото Фейсбук Operation Mer Propre

Что говорят экологи

  • Медицинские отходы долго не разлагаются, они уже загрязнили Мировой океан. Сотни одноразовых повязок прибивает к берегу вместе с пластиковыми пакетами.
  • В организации OceanAsia отмечают, что хирургические маски – это угроза для морских черепах, морских свиней или дельфинов. Они могут путать их с пищей, как и другой пластик. Это блокирует пищеварение животных, а потом они умирают от голода.

Как нужно утилизировать средства защиты

  • Такие отходы должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях.
  • Герметично упакованные пакеты с масками, одеждой, перчатками, шприцами и биологическими отходами бросают в печку.
  • Печка выполняет две функции – сжигание и обезвреживание опасных выбросов в атмосферу.

Что делать с использованной маской – рекомендации Минздрава

  • Одноразовые маски и перчатки перед тем, как выбрасывать, стоит ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством.
  • Герметично упаковать маску или перчатки в отдельный пакет.
  • После прикосновения к маске следует провести гигиеническую обработку рук.
  • Сбор масок и перчаток осуществляют в отдельные контейнеры, которые установлены возле супермаркетов и торговых центров.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Коронавирус COVID-19 Экология Новости Франции
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