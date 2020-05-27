Коронавірусне сміття: на що перетворилося дно Середземного моря – відео

На півдні Франції учасники екогрупи "Операція чисте море" виявили на дні Середземного моря неприємні знахідки. Окрім звичайного сміття, до якого дайвери вже звикли, вони знайшли багато використаних засобів захисту.

Фото та відео дайвери виклали у соцмережі Захисні маски та латексні рукавички виявили з-поміж звичайних пляшок та пластикових пакетів. Відео- та фотодокази неприємних сюрпризів учасники організації опублікували на своїй сторінці у фейсбуці. До теми Як правильно утилізувати використану маску Дивіться відео, зняте дайверами у Середземному морі:

Дайвери продемонстрували свої знахідки / Фото Фейсбук Operation Mer Propre

Знайшли маски та латексні рукавички / Фото Фейсбук Operation Mer Propre Що кажуть екологи Медичні відходи довго не розкладаються , вони вже забруднили Світовий океан. Сотні одноразових пов'язок вже прибиває до берега разом з пластиковими пакетами.

, вони вже забруднили Світовий океан. Сотні одноразових пов'язок вже прибиває до берега разом з пластиковими пакетами. В організації OceanAsia зазначають, що хірургічні маски – це загроза для морських черепах, морських свиней або дельфінів. Вони можуть плутати їх з їжею, як і інший пластик. Це блокує травлення тварин, а потім вони вмирають від голоду. Як потрібно утилізовувати засоби захисту Такі відходи мають спалюватись при високих температурах , адже вірус виживає на різних поверхнях.

, адже вірус виживає на різних поверхнях. Герметично запаковані пакети з масками, одягом, рукавичками, шприцами та біологічними відходами кидають у пічку.

Пічка виконує дві функції – спалення та знешкодження небезпечних викидів в атмосферу. Що робити з використаною маскою – рекомендації МОЗ Одноразові маски та рукавички перед тим, як викидати, варто ошпарити окропом чи обробити дезінфікуючим засобом.

Герметично запакувати маску чи рукавички в окремий пакет.

Після дотику до маски слід провести гігієнічну обробку рук.

Збір масок та рукавичок здійснюють в окремі контейнери, які встановлені біля супермаркетів і торгових центрів.