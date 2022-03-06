Мэр Коростеня Владимир Москаленко в эфире одного из телеканалов рассказал о ситуации в городе после атаки россиян, сообщает 24 канал.

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В Коростене бомба упала, но не разорвалась

В городе упала бомба весом 300 килограммов. И она не разорвалась,

– отметил Москаленко.

Он добавил, что людей, проживающих в этом микрорайоне, уже отселили. Пиротехники пытаются обезвредить бомбу и вывезти как можно дальше. Ведь вблизи места ее падения расположены многие многоэтажные дома. Если бы она разорвалась, масштабы трагедии были бы очень велики.

Москаленко также отметил, что в результате ночных обстрелов россиян ситуация в городе – ужасная. Там зафиксировали глубину входа бомбы в 7 метров, ширина отверстия – 10 метров. В результате обстрела погиб один человек, еще пятеро – ранены. Кроме того, пострадал маленький ребёнок – ему оторвало ножки.