Міський голова Коростеня Володимир Москаленко в ефірі одного із телеканалів розповів про ситуацію в місті після атаки росіян, повідомляє 24 канал.

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У Коростені бомба впала, та не розірвалася

У місті впала бомба, яка важить 300 кілограмів. І вона не розірвалася,

– зазначив Москаленко.

Він додав, що людей, які проживають у тому мікрорайоні, вже відселили. Піротехніки намагаються знешкодити бомбу та вивезти якнайдалі. Адже поблизу місця її падіння розташовані багато багатоповерхових будинків. Якби вона розірвалася, масштаби трагедії були б дуже великі.

Москаленко також зазначив, що внаслідок нічних обстрілів росіян ситуація у місті – жахлива. Там зафіксували глибину входу бомби у 7 метрів, ширина отвору – 10 метрів. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п'ятеро – поранені. Крім того, постраждала маленька дитинка – їй відірвало ніжки.

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