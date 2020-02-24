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      Корпорация РИЕЛ стартовала с новым ЖК Forward

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      ЖК Forward создан для активных и энергичных людей. Для тех, кто не представляет своей жизни без динамичности и одновременно ценит комфорт и уют.

      Концепцию нового жилого пространства ЖК Forward разрабатывали для тех, кто привык к динамичному темпу, здоровому образу жизни и максимальному комфорту в своем доме. К деловому центру столицы – даже в условиях плотного трафика на дорогах – можно добраться за 10-15 минут. Для тех, кому удобнее пользоваться общественным транспортом – в пешеходной доступности Лукьяновская площадь, связывающая многочисленные маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев, а также метро.

      Рядом с комплексом – вся необходимая инфраструктура: от детсадов, школ и гимназии до медицинских учреждений, маркетов или салонов красоты. Поклонники активного образа жизни оценят близкое расположение стадиона "Старт". Изюминкой комплекса будет бассейн и тренажерный зал, которые будут доступны в соседнем ЖК Elyseum также построенного КН РИЕЛ. На первом нежилом этаже запланировано разместить самые необходимые объекты собственной инфраструктуры – кафе, магазины, барбер-шоп. В проекте подземный паркинг на 85 машиномест, зарядные устройства для электромобилей. Комплекс будет оснащен современной системой безопасности и видеонаблюдения и оборудован карточками доступа в лифты и на территорию.

      Более подробную информацию о новом проекте и по поводу приобретения квартир вам предоставят в отделах продаж по адресу: г. Киев, ул. Глубочицкая, 13 и просп. Воздухофлотский, 56, Днепровская набережная 17В. Тел: +38 (044) 394-54-20.

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      Теги: Новости Украины
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