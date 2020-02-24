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      Корпорація РІЕЛ стартувала з новим ЖК Forward

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      ЖК Forward створений для активних та енергійних людей. Для тих, хто не уявляє свого життя без динамічності та водночас цінує комфорт і затишок.

      Концепцію нового житлового простору ЖК Forward розробляли для тих, хто звик до динамічного темпу, здорового образу життя та максимального комфорту в своїй оселі. До ділового центру столиці – навіть в умовах щільного трафіку на дорогах – можна дістатися за 10-15 хвилин. Для тих, кому зручніше користуватись громадським транспортом, – в пішохідній доступності Лук’янівська площа, яка зв’язує чисельні маршрути автобусів, тролейбусів, трамваїв, а також метро.

      Поруч з комплексом – вся необхідна інфраструктура: від дитсадочків, шкіл та гімназії до медичних закладів, маркетів чи салонів краси. Шанувальники активного способу життя оцінять близьке розташування стадіону «Старт». Родзинкою комплексу буде басейн та тренажерний зал, які будуть доступні у сусідньому ЖК Elyseum також побудованого КН РІЕЛ. На першому нежитловому поверсі заплановано розташувати найнеобхідніші об'єкти власної інфраструктури – кафе, крамниці барбер-шоп. Запроєктований підземний паркінг на 85 машиномісць із зарядними пристроями для електромобілів. Комплекс буде оснащено сучасною системою безпеки та відеоспостереження та обладнано картками доступу в ліфти і на територію.

      Більш детальну інформацію щодо нового проєкту та з приводу придбання квартир вам нададуть у відділах продажу за адресами: м. Київ, вул. Глибочицька, 13 та просп. Повітрофлотський, 56, Дніпровська набережна 17В. Тел: +38 (044) 394-54-20

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