Три квартиры в премиум ЖК Киева: СМИ узнали, как за 2020 – 2023 годы обогатилась мать Миндича
- Стелла Миндич приобрела три квартиры в Киеве между 2020 и 2023 годами, включая две в 2023 году в премиальном ЖК "Метрополь".
- Общая площадь двух квартир в "Метрополе" почти 200 кв. м, и их рыночная цена оценивается в 600 000 долларов, но фактическая сумма покупки составила почти 3 миллиона гривен.
Мать Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики, в течение 2020 –2023 годов значительно расширила свои владения недвижимостью. Стелла Миндич стала обладательницей трех квартир в Киеве.
Две из трех квартир были приобретены в 2023 году в премиальном жилом комплексе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Hromadske.
Смотрите также Не только "Квартал 95": к каким популярным проектам причастен Тимур Миндич
Когда и за сколько Стелла Миндич купила недвижимость?
Из материалов расследования стало известно, что одну из киевских квартир, мать Миндича приобрела в 2020 году. Она расположена в доме на Грушевского 9-А, а площадь объекта составляет 214 квадратных метров.
В 2023 году Стелла Миндич стала обладательницей еще двух квартир в престижном киевском жилом комплексе "Метрополь". Эти объекты относятся к премиум-сегменту и расположены в одном из центральных районов столицы. Общая площадь двух этих объектов достигает почти 200 квадратных метров. Известно, что рыночная цена квартир на 2023 год оценивалась почти в 600 000 долларов, но фактическая сумма, которую могла заплатить мать Миндича, вероятно, была ниже. По информации издания, Стелла Миндич потратила на эти две квартиры почти 3 миллиона гривен.
Приобретенные объекты принадлежали застройщику ЖК "Метрополь" – ООО "СКАЙПРОДЖЕКТ", владельцем которого является Александр Глимбовский, тесть бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
В чем обвиняют Миндича?
Тимур Миндич – бизнесмен, совладелец Студии "Квартал 95" фигурирует в деле о масштабной коррупции на государственном стратегическом объекте Энергоатом.
Преступная группировка во главе с Миндичем заставляла поставщиков платить "откаты" в размере 10 – 15% от стоимости контрактов, чтобы избежать блокировки платежей за их услуги или товары или не потерять статус поставщика.
Миндич покинул Украину 10 ноября за несколько часов до обысков НАБУ. Известно, что он вместе Цукерманом скрывается в Израиле.
НАБУ показало ряд записей разговоров фигурантов дела, где те обсуждают "откаты". На пленках Миндича обозначают как "Карлсон".