17 ноября, 14:45
Три квартиры в премиум ЖК Киева: СМИ узнали, как за 2020 – 2023 годы обогатилась мать Миндича

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Стелла Миндич приобрела три квартиры в Киеве между 2020 и 2023 годами, включая две в 2023 году в премиальном ЖК "Метрополь".
  • Общая площадь двух квартир в "Метрополе" почти 200 кв. м, и их рыночная цена оценивается в 600 000 долларов, но фактическая сумма покупки составила почти 3 миллиона гривен.

Мать Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики, в течение 2020 –2023 годов значительно расширила свои владения недвижимостью. Стелла Миндич стала обладательницей трех квартир в Киеве.

Две из трех квартир были приобретены в 2023 году в премиальном жилом комплексе столицы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Hromadske.

Когда и за сколько Стелла Миндич купила недвижимость?

Из материалов расследования стало известно, что одну из киевских квартир, мать Миндича приобрела в 2020 году. Она расположена в доме на Грушевского 9-А, а площадь объекта составляет 214 квадратных метров.

В 2023 году Стелла Миндич стала обладательницей еще двух квартир в престижном киевском жилом комплексе "Метрополь". Эти объекты относятся к премиум-сегменту и расположены в одном из центральных районов столицы. Общая площадь двух этих объектов достигает почти 200 квадратных метров. Известно, что рыночная цена квартир на 2023 год оценивалась почти в 600 000 долларов, но фактическая сумма, которую могла заплатить мать Миндича, вероятно, была ниже. По информации издания, Стелла Миндич потратила на эти две квартиры почти 3 миллиона гривен.

Приобретенные объекты принадлежали застройщику ЖК "Метрополь" – ООО "СКАЙПРОДЖЕКТ", владельцем которого является Александр Глимбовский, тесть бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В чем обвиняют Миндича?

  • Тимур Миндич – бизнесмен, совладелец Студии "Квартал 95" фигурирует в деле о масштабной коррупции на государственном стратегическом объекте Энергоатом.

  • Преступная группировка во главе с Миндичем заставляла поставщиков платить "откаты" в размере 10 – 15% от стоимости контрактов, чтобы избежать блокировки платежей за их услуги или товары или не потерять статус поставщика.

  • Миндич покинул Украину 10 ноября за несколько часов до обысков НАБУ. Известно, что он вместе Цукерманом скрывается в Израиле.

  • НАБУ показало ряд записей разговоров фигурантов дела, где те обсуждают "откаты". На пленках Миндича обозначают как "Карлсон".