Три квартири в преміум ЖК Києва: ЗМІ дізналися, як за 2020 – 2023 роки збагатилась мати Міндіча

Мати Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції у сфері енергетики, протягом 2020 – 2023 років значно розширила свої володіння нерухомістю. Стелла Міндіч стала власницею трьох квартир у Києві.

Дві з трьох квартир було придбано у 2023 році у преміальному житловому комплексі столиці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування Hromadske.

Коли та за скільки Стелла Міндіч купила нерухомість?

З матеріалів розслідування стало відомо, що одну з київських квартир, мати Міндіча придбала у 2020 році. Вона розташована в будинку на Грушевського 9-А, а площа об'єкта становить 214 квадратних метрів.

У 2023 році Стелла Міндіч стала власницею ще двох квартир у престижному київському житловому комплексі "Метрополь". Ці об'єкти належать до преміумсегмента та розташовані в одному з центральних районів столиці. Загальна площа двох цих об'єктів сягає майже 200 квадратних метрів. Відомо, що ринкова ціна квартир на 2023 рік оцінювалась майже у 600 000 доларів, але фактична сума, яку могла заплатити мати Міндіча, ймовірно, була нижчою. За інформацією видання, Стелла Міндіч витратила на ці дві квартири майже 3 мільйони гривень.

Придбані об'єкти належали забудовнику ЖК "Метрополь" – ТОВ "СКАЙПРОДЖЕКТ", власником якого є Олександр Глімбовський, тесть колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

У чому звинувачують Міндіча?