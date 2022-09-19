Об этом заявил политолог Николай Давидюк, подчеркнув, что коррупционные схемы имеют все условия для процветания, ведь внимание украинцев приковано к событиям на фронте.

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Сейчас в военное время, когда все внимание сосредоточено на фронтах, очень легко налаживать коррупционные схемы, особенно на таможнях. Яркий пример – таможни в городах Ровно и Луцк, выдавшие разрешительные документы на экспорт 1 тысячи тонн металлолома в Польше,

– сказал он.

По его словам, проблема заключается в том, что многие другие таможни, в частности Киев или Львов, ранее отказывались выдавать такие документы, подтверждающие происхождение металлолома, а без них экспорт в Европу невозможен.

"В результате, что получилось: сертификат происхождения выдан, хотя в Украине металлоломный бизнес теневой, пошлина на экспорт снижена со 180 до 3 евро за тонну, а убытки бюджета страны составляют только на этой партии 177 тысяч евро, которые, очевидно, сотрудники западноукраинских таможен положили в свой карман", – констатировал Николай Давидюк, добавив, что теперь особенно "голодные" таможни будут выстраиваться в очередь на внедрение такого коррупционного опыта.