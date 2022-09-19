Про це заявив політолог Микола Давидюк, наголосивши, що корупційні схеми має всі умови для процвітання, адже увага українців прикута до подій на фронті.

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Зараз у воєнний час, коли вся увага зосередж ена на фронтах, дуже легко налагоджувати корупційні схеми, особливо на митницях. Яскравий приклад – митниці у містах Рівне та Луцьк, які видали дозвільні документи на експорт 1 тисячі тонн металобрухту у Польщі,

– сказав він.

За його словами, проблема полягає в тому, що багато інших митниць, зокрема Києва чи Львова, раніше відмовлялися видавати такі документи, що підтверджують походження металобрухту, а без них експорт до Європи неможливий.

"У результаті, що вийшло: сертифікат походження виданий, хоча в Україні металобрухтний бізнес тіньовий, мито на експорт знижено зі 180 до 3 євро за тонну, а збитки бюджету країни становлять лише на цій партії 177 тисяч євро, які, очевидно, співробітники західноукраїнських митниць поклали до своєї кишені", – констатував Микола Давидюк, додавши, що тепер особливо "голодні" митниці вишиковуватимуться в чергу на впровадження такого корупційного досвіду.