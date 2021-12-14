Об этом глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич поговорила с Еленой Трибушной в авторской программе "Первые лица" на 24 канале. Также она рассказала о судейской добродетели, деле "Укрбуда", антикоррупционном прокуроре и взятках.

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О приговорах в ВАКС

За 2 года в ВАКС – более 50 приговоров, в основном – обвинительных. Среди получивших их – люди наивысшего уровня, фактически депутаты в восприятии общества. За что наказали народных депутатов?

Действительно, за 2 года первая инстанция Антикоррупционного суда вынесла 56 приговоров:

9 из них – оправдательные;

47 – обвинительные.

По 47 приговорам к реальной мере наказания в виде лишения свободы приговорили 33 человека. В общей сложности 5 приговоров Антикоррупционного суда уже прошли апелляционный и кассационный контроль. Их оставили без изменений и с этого момента мы можем говорить об обобщении судебной практики антикоррупционного суда.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сказал, что 2022 год должен стать показательным результатам деятельности системы антикоррупционных органов. По каким знаковым делам можно ожидать результатов в 2022 году?

Уголовно-процессуальное законодательство Украины, состоящее из Конституции, международных договоров, Уголовно-процессуального кодекса и законов Украины, не определяет, что такое "громкое", "резонансное" или "знаковое" дело.

С точки зрения осуществления правосудия, каждое дело важно для судьи, в производстве которого она находится.

Вероятно, Артем Сергеевич имел в виду, что в большей части уголовных производств, которые поступили в Антикоррупционный суд для рассмотрения, идет стадия, когда суд исследует доказательства – самая длительная и объемная стадия.

По многим делам она близится к завершению. Спрогнозировать срок рассмотрения конкретного уголовного производства очень трудно. Это зависит от многих факторов:

прежде всего от количества обвиняемых;

объема уголовного производства;

от человеческого фактора

Мировая пандемия коронавируса замедлила все процессы в мире, в том числе и судебные.

То есть, вы не можете сказать, что мы увидим в 2022 году приговоры, которые дадут обществу уверенность, что мы не зря это все создали?

Думаю, что 56 вынесенных приговоров уже должны сформировать у общества чувство неотвратимости наказания.

Танасевич: "Пандемия COVID-19 замедлила судебные процессы" / Фото пресс-службы ВАКС

Люди хотели бы видеть за решеткой самое большое "зло" – министров, депутатов, людей самого высокого уровня. Такие дела мы можем увидеть?

Антикоррупционный суд имеет свою предметную подсудность, в том числе все производства, в отношении которых завершили судебное разбирательство. Кроме того, я сомневаюсь, что украинское общество стремится увидеть самые суровые наказания.

Рассудительные граждане и те, кто имеет аналитическое мышление, стремятся к качественному и справедливому правосудию. Потому что правосудие на скорую руку обычно завершается формированием авторитарного или тоталитарного политических режимов.

О заочном расследовании

В последнее время в деле "ПриватБанка" также приняли много решений на уровне ВАКС, задержали несколько человек. Какие перспективы имеет заочное расследование? Сможем ли мы привлечь к ответственности людей, находящихся за границей?

Действующий уголовно-процессуальный закон имеет достаточно молодой институт права – это специальное досудебное расследование при отсутствии обвиняемого и такое же специальное судебное разбирательство. Указанную процедуру можно применять только в отношении тех уголовных производств, в которых:

предъявили обвинение;

или сообщили о подозрении касательно исчерпывающего перечня статей УПК Украины.

Ее применяют только к совершеннолетним. В случае, когда лицо, которое подозревается в совершении преступления, находится на территории государства, признанного ВРУ государством-агрессором, или на неподконтрольной Украине территории, в международном розыске, уклоняется от уголовной ответственности и скрывается от органа досудебного расследования и суда, прокурор или следователь на досудебном расследовании вправе обратиться к следственному судье с ходатайством о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования.

Полное интервью с Еленой Танасевич: смотрите видео

Если в дальнейшем лицо не предстанет и перед судом, то суд вправе принять решение о специальном рассмотрении. В таком случае суд или орган досудебного расследования обязаны обеспечить участие защитника и все процедуры будут производиться без участия обвиняемого.

Без его участия также примут приговор. Все, что происходит впоследствии при вынесении приговора, а именно в вопросах, связанных с исполнением наказания, это находится вне компетенции суда.

Для этого есть ряд, комплекс органов, которые занимаются международным розыском, вопросами экстрадиции и т.д. Процедура экстрадиции несколько сложнее.

Кажется, 180 стран сотрудничают в системе Интерпол. Он выставляет соответствующие уведомления о лицах, которые являются подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными. Если такое уведомление будет выставлено, то указанное лицо при пересечении границы, которое есть в системе Интерпола, задержат и к нему применят процедуру экстрадиции.

О деле "Роттердам+"

На уровне Антикорсуда дело "Роттердам+" не разрешили возобновить. Что сейчас с этим делом и почему было принято такое решение?

В целом с делом, которое касается определения цены угля по формуле "Роттердам+", происходит все то же, что и с другими делами.

Когда к следственному судье поступает ходатайство, заявление или обращение, жалоба на досудебное расследование, следственный судья начинает ее рассмотрение в пределах, указанных лицом, которое обратилось с ней. Ничего особенного не происходит – те же стандарты, оценки и доказательства, порядок их рассмотрения.

Справка. "Роттердам+" – это формула, помогающая определить стоимость угля. Ее использовали в Украине в 2016-2019 годах. По этой методике украинцы якобы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.

О давлении на судей ВАКС

Были ли попытки давить на судей Антикорсуда и вас лично?

По закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" запрещено:

оказывать давление на судей;

вмешиваться в осуществление правосудия;

собирать и обнародовать информацию, дискредитирующую судей с целью влияния на их независимость.

За такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Судейская независимость – это не привилегия судьи, это скорее достижение, достижение цивилизационного развития общества. Это – привилегия граждан.

Поэтому судья не просто имеет право обратиться в Высший совет правосудия и сообщить о вмешательстве в осуществление правосудия, это его обязанность.

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За почти 2,5 года деятельности ВАКС судьи обращались 12 раз в Высший совет правосудия и к генпрокурору с уведомлением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия.

Из них ВСП трижды принимал решение о принятии мер по обеспечению независимости судьи и авторитета правосудия. Речь идет о 3 случаях:

первый касается личных угроз физической расправы по адресу следственного судьи после рассмотрения определенного уголовного производства;

взрыв гранаты РГД-5 во дворе суда по проспекту Победы, 41 в Киеве;

депутатское обращение, в котором народный избранник допустил высказывания и пожелания относительно принятия мер обеспечения уголовного производства посредством избрания меры пресечения и ареста имущества в конкретном уголовном производстве в отношении конкретного лица.

Это были 3 случая, когда ВСП согласился с судьями и принимал соответствующие меры. В других случаях Высший совет правосудия не видит признаков давления на суд.

Принятые приговоры должны показать обществу чувство неотвратимости наказания, – Танасевич / Фото "Слово и дело"

Что касается привлечения судей к дисциплинарной ответственности, то я не могу отметить количество обращений. По последним сведениям, которые мы запрашивали у ВСП, их было более 120.

Из всех обращений в 2 случаях привлекли судей к дисциплинарной ответственности. На данный момент судьи обжалуют решение ВСП в Верховный Суд.

О судебной реформе

Вы видите разницу между практиками, которые использовал в своей работе ВАКС и как вообще совершают правосудие по сравнению с тем, как это было в системе общих судов?

ВАКС работает по тем же стандартам, что и любой суд уголовной юстиции. Те же стандарты оценки доказательств, тот же порядок судебного разбирательства – принципиально ничем не отличаются. Однако судьи ВАКС стремятся, чтобы качество и мотивированность решений было достаточно высоким.

Правильно ли мы поступили, создав ВАКС, если и так все было нормально?

Антикоррупционный суд был создан, чтобы ускорить рассмотрение уголовных производств в отношении коррупционных и связанных с ними уголовных правонарушений.

Поскольку общие местные суды перегружены делами и рассматривать настолько оперативно, насколько существует в настоящее время общественный запрос, было невозможно. Но процедуры все те же.

Напомним! С момента старта работы Высшего антикоррупционного суда в сентябре прошло 2 года.

О добродетели

А с точки зрения честности правосудия?

Среди судей, работающих в судах Украины, чрезвычайно большое количество профессионалов своего дела, людей, посвятивших свою жизнь осуществлению правосудия.

На мой взгляд, обобщать, исходя из того, что есть несколько десятков уголовных производств в отношении судей, которые допустили неправомерное поведение, несправедливо.

Кажется, даже среди людей, которые получили приговоры в ВАКС, больше судей.

15 приговоров относятся именно к судьям, но в Украине работают несколько тысяч судей. Стоит ли говорить о том, что все они запятнаны, если отдельные персоналии допустили преступное поведение?

Но ведь проблема есть.

Проблема есть, она точечная и решается персонифицированными приговорами.

О деле Микитася

Что сейчас с делом Максима Микитася и окончательно ли уже "похоронили" дело Олега Татарова?

Для суда не имеет значения должность, занимаемая обвиняемым, его состояние, социальные, политические связи, медиакомпания, которая сопровождает уголовное производство и т.д.

Для суда имеет значение лицо, персоналия, которое предстает перед судом как обвиняемое.

Если лицо не будет появляться на судебное разбирательство, то у суда достаточно широкие полномочия. Прежде всего суд должен дать оценку причинам неприбытия.

Если они важные – суд откладывает рассмотрение дела, назначает новую дату и время. Если она неуважительная, тогда у суда есть несколько вариантов действий:

суд может применить принудительное сопровождение лица в зал судебных заседаний;

суд может применить денежное взыскание.

Если лицо не появляется и его местонахождение неизвестно, то суд имеет полномочия объявить в розыск. В любом деле алгоритм действий для судьи такой же.

Что известно о деле Микитася Это дело бывшего нардепа и застройщика, которого обвиняют в проверке сделки с землями Нацгвардии. Сумму ущерба, нанесенного государству, оценивают в 80 миллионов гривен. Фигурировал по делу Татаров – заместитель главы Офиса Президента. Его успешно "слили" на уровне Генпрокуратуры и нескольких скандальных судов, в том числе Печерского.

Сказать о перспективах определенного дела нет возможности. Ведь перед тем, как прийти к выводу о виновности или невиновности лица, суд исследует каждое доказательство по делу (стороны обвинения, защиты):

на предмет их допустимости;

на предмет принадлежности;

на предмет подлинности.

Когда все это исследуют, то суд в целом оценивает доказательства на предмет их достаточности, чтобы признать лицо виновным.

Танасевич: "Суд не страдает без руководителя САП" / Фото пресс-службы ВАКС

О конкурсе на руководителя САП

Насколько сейчас страдает вся антикоррупционная система, в частности, ВАКС, без главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры?

Прокурор как процессуальный руководитель в уголовном производстве имеет самостоятельный независимый статус. Только по отдельным категориям ходатайств необходимо согласование руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры или генпрокурора.

Поэтому суд не страдает от того, что на данный момент выполняет обязанности Максим Александрович Грищук. Прокуроры как поддерживали обвинение в суде, так и продолжают его поддерживать.

Не имеют значения персоналии управляющих. В то же время имеет значение, чтобы сама по себе структура работала как часовой механизм. Суд не чувствует отсутствия руководителя САП.

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Наверное, чувствуют дела. Если бы назначили прокурора, такой ситуации не было бы.

Я считаю, что прокуроры профессионально выполняют обязанности, которые взяли на себя.

О борьбе с коррупцией

Есть ли у государства политическая воля к борьбе с коррупцией?

За последние 7 лет, когда идет антикоррупционная реформа, необходимо отметить прогрессивность антикоррупционного украинского законодательства.

Антикоррупционная деятельность – сложный механизм, в который вовлечены сотни человек. Нельзя не упомянуть о:

внедрении системы электронного декларирования;

мерах по мониторингу образа жизни лиц, которые выполняют функции государства и местного самоуправления;

внедрении системы Prozorro при проведении государственных закупок.

Это все – самые принципиальные, самые важные первые шаги, которые сделали в Украине. За последние 7 лет Украина переместилась в рейтинг стран по индексу восприятия коррупции, который формирует Transparency International, со 152 на 124 место.

Это результат деятельности многих лиц. Поэтому я уверена, что воля государства к проведению антикоррупционной политики однозначно есть.

Всю систему, созданную за последние 8 лет после Революции Достоинства, вы считаете эффективной? Достаточно ли этого для эффективной борьбы с коррупцией?

Несмотря на то, что Антикоррупционный суд был создан в рамках реализации внутренней антикоррупционной политики, его создавали как составляющую системы судоустройства. Он не принадлежит к исполнительной или законодательной ветвям власти.

Это – независимый институт, он не находится в системе. Однако антикоррупционная система, по моему мнению, эффективна. Подтверждением этому уже являются 56 приговоров, вынесенных в Антикоррупционном суде.

Вас устраивает тот темп, которым происходят изменения в стране?

Если говорить об институции, которую я возглавляю, то судьи работают фактически на грани своих физических возможностей. Мы каждый день слушаем дела, качественно рассматриваем их на высоком уровне с соблюдением всех норм и стандартов. Мы никогда не уступим качеством, чтобы рассмотреть дело быстрее.

Что было сложнее всего за эти 2 года вашей работы?

Ничего простого в нашей работе нет, как в целом в судейской деятельности. Это сложный, хлопотный ежедневный труд, очень ответственный. Всё сложно.

О взятках

Вам когда-нибудь предлагали взятки в старой системе или здесь?

Не предлагали. А если бы предлагали, то у нас 5 дней, чтобы обратиться в компетентные органы. Судья обязан идентифицировать указанное лицо, принять меры, чтобы привлечь свидетелей и обратиться в органы правопорядка.

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За 2 года работы Антикоррупционного суда не было вообще таких случаев ни у одного судьи?

Ни один судья об этом не сообщал. Из этого я делаю убедительный вывод, что таких событий не было.