Чиновник пообещал знакомому помочь с рабочим местом в одном из подразделений полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Государственное бюро расследований.

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Полковника поймали на взяточничестве: детали дела

Во Львовской области задержали полковника службы судебной охраны, которого подозревают во взяточничестве. По данным Департамента внутренней безопасности Нацполиции, подозреваемый не смог выполнить обещание о трудоустройстве, поэтому предложил работать в своем ведомстве.

По данным следствия, за такую услугу задержанный требовал 4 тысячи долларов США. Передачу денег полковник организовал через посредника. Обоих задержали во время получения части неправомерной выгоды – 3 тысяч долларов.

Высокопоставленного чиновника разоблачили на взяточничестве / Фото Нацполиции

Фигурантам уже сообщено о подозрении по статье получение неправомерной выгоды должностным лицом УКУ. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в апреле ГБР разоблачило офицера Минобороны, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных. За это он получал от 8 до 10 тысяч долларов США. Схемой могли воспользоваться по меньшей мере 50 человек. К ее реализации, вероятно, были привлечены представители правоохранительных органов.