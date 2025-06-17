В преступной схеме участвовали 9 педагогов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Нацполицию.

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Разоблачена коррупционная схема ректората: детали дела

В прифронтовом Запорожье СБУ и Нацполиция разоблачили ректорат частного университета, который организовал продажу фейковых документов об обучении в аспирантуре. Эти "справки" позволяли мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

По данным Службы безопасности, стоимость "услуг" достигала 5 тысяч долларов. Кроме этого, "студенты" платили дополнительно около 20 тысяч гривен за два семестра на счет учебного заведения. Эти деньги впоследствии снимали и распределяли между фигурантами схемы. Среди них ректор, его заместители и руководители институтов.

На такой схеме задержанные заработали 50 миллионов гривен. Все участники схемы получили подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

К слову, на Львовщине ликвидировано многомиллионную коррупционную схему. Чиновники воинской части и частной компании присвоили более 64 миллионов гривен на закупки автомобилей для армии.