У злочинній схемі брали участь 9 освітян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та Нацполіцію.

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Викрито корупційну схему ректорату: деталі справи

У прифронтовому Запоріжжі СБУ та Нацполіція викрили ректорат приватного університету, який організував продаж фейкових документів про навчання в аспірантурі. Це дозволяло чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

За даними Служби безпеки, вартість "послуг" сягала 5 тисяч доларів. Крім цього, "студенти" сплачували додатково близько 20 тисяч гривень за два семестри на рахунок навчального закладу. Ці гроші згодом знімали та розподіляли між фігурантами схеми. Серед них ректор, його заступники та керівники інститутів.

На такій схемі затримані заробили 50 мільйонів гривень. Всі учасники отримали підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

До слова, на Львівщині ліквідовано багатомільйонну корупційну схему. Посадовці військової частини та приватної компанії привласнили понад 64 мільйони гривень на закупівлі автівок для армії.