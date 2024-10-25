Речь идет о том, что люди готовы платить за правонарушения. Об этом рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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У украинцев есть деньги, – Сапьян

Сапьян заявила, что нужно понимать, что "это не просто проблема в работниках МСЭК".

Возможно, иронично прозвучит, но все-таки это правда. Оказывается, у украинцев есть деньги. Мы сообщали о Голосеевском РТЦК: там от 500 до 15 000 долларов люди готовы были заплатить для того, чтобы получить решение МСЭК или ВВК,

– сказала представительница ГБР.

Она считает, что это общая проблема.

"Когда мы, например, получая повестку от ТЦК, начинаем размышлять, как избежать призыва, какими знакомствами воспользоваться, кому заплатить. И вы же знаете, всегда найдется рядом тот человек, который посоветует и скажет, что у нее есть такие знакомые в соответствующем органе", – сказала Сапьян.

Также она отметила, что бывают случаи, когда человек не достиг своей цели, но деньги потерял. А также отметила, что требовать или давать взятку – это правонарушение, за которое есть ответственность.