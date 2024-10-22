Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам. Он также намекнул на кадровые изменения в центральных органах власти.

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"Должна быть персональная ответственность"

Зеленский заявил, что "надо отдельно пройтись по всем горизонталям местной власти".

Должна быть персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти – в вертикали контроля за МСЭК,

– заявил он.

Поэтому и было принято решение СНБО о полном аудите пенсий и других начислений недобросовестным чиновникам.

Президент также сообщил, что на заседании выступил председатель Службы безопасности Украины Малюк и министр внутренних дел Клименко по проверкам и расследованиям, которые уже продолжаются.

"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины", – добавил Зеленский.

Напомним, что уже известно о сотнях необоснованно предоставленных инвалидностей прокурорам, таможенникам, налоговикам, работникам Пенсионного фонда и местных администраций. На фоне ряда скандалов по этому поводу президент объявил, что с 31 декабря МСЭК будет ликвидирована.