О важности принятых решений на заседании СНБО по ВВК в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что даже нельзя представить масштабы злоупотреблений.

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Проблемы ВВК в Украине

В настоящее время система ВВК работает на том, что все стремятся заработать деньги. За сумму от 5 до 15 тысяч долларов человек может получить любой диагноз. В настоящее время коррупция – огромная и является самой главной проблемой военно-врачебных комиссий.

У нас есть такие случаи, когда писали, что у человека одна почка. Хотя у человека их две и он никогда не проходил никаких хирургических вмешательств. Таких случаев, поверьте, у нас очень много,

– заявил Лубинец.

Он убежден, что то, что вопрос уже вышел на уровень заседания СНБО, является абсолютно логичным в этой ситуации. Лубинец надеется, что после принятого уровня произойдут кардинальные изменения.

Также уполномоченный отметил, что его институт уже проверил 70% ВЛК в Украине – всего их 833. В это число входят и те комиссии, которые расположены вблизи фронта. Лубинец пообещал Владимиру Зеленскому, что проверки закончатся через три недели. После этого последует анализ всех созданных военно-врачебных комиссий.

Провели заседание СНБО по ВВК