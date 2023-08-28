Через год и четыре с половиной месяца "службы" в военкомате, женщине незаконно начисляли зарплату с надбавками и премиями. Общая сумма начислений составила около 680 тысяч гривен.
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Что известно о схеме
Как установило следствие, в начале марта 2022 года начальник районного военкомата мобилизовал женщину-предпринимателя, руководствуясь корыстной целью. Женщину якобы оформили для прохождения службы в районный военкомат, однако по сути на ее личность просто "сливали" заработную плату.
Суть схемы заключалась во включении в личный состав лица, не проходившего военную службу, с целью начисления ему денежного довольствия, премий и дополнительных вознаграждений якобы за непосредственное участие в боевых действиях. На эту роль согласилась знакомая начальника военкомата, которая фактически не выполняла функциональные обязанности и не выходила на службу,
– объяснили в Офисе Генпрокурора.
В полиции уточнили, что к совершению уголовного правонарушения причастны начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник отдела кадрового обеспечения этого же учреждения.
Чиновникам уже сообщили о подозрениях
Правоохранители провели обыск по месту работы фигурантов в помещении РТЦК и СП, где обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу личности-предпринимателя и его увольнение.
Должностным лицам уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании должностным лицам мер пресечения и отстранении от занимаемых должностей.