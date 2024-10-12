Ведь важно наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК. Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ.

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СБУ встретилась с руководителями подразделений ВВК

Только с начала 2024 года СБУ открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 лицу было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

По меньшей мере в двух из вышеупомянутых случаев речь шла о противоправной деятельности сотрудников Военно-врачебной комиссии в составе организованных преступных групп.

По данным СБУ, коррупционные преступления, совершенные представителями военно-врачебных комиссий, как правило, классифицируются по статьям 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 354, 364, 368, 368-2, 369, 369-2 и 410 Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что в свою очередь командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства, в частности ее обороноспособности против российских захватчиков.

"Представители командования Медицинских сил поблагодарили спецслужбу за быстрое реагирование на коррупционные проявления в медицинской вертикали. Всего на встрече присутствовали более 50 руководителей ВВК ВСУ", – добавили там.