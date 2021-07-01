По словам опрошенных специалистов, усиление налогового давления на бизнес приведет к увеличению административной нагрузки, коррупции и тенизации экономики, а права бизнеса сократятся.

По словам руководителя экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, активизация военных действий приведет к заморозке всех инвестиционных проектов и миграции людей, что окажет существенное негативное влияние на страну.

Война, безусловно, один из важных рисков. Активизация боевых действий приведет к замораживанию всех инвестиционных проектов, оттоку капитала, миграции людей,

– сказал Амелин.

Для привлечения инвестиций и развития экономики в Украине должна быть понятная, прозрачная и более мягкая налоговая система, добавил специалист.

В обязательном порядке должны быть фискальные стимулы. Необходимо создавать свободные экономические зоны. У украинского бизнеса сегодня нет преимуществ,

– резюмировал эксперт.

Также он сообщил, что отличной идеей станет запуск налога на выведенный капитал, а также необходимая упрощенная система налогообложения – более мягкая и честная, что точно было бы драйвером привлечения в Украину инвестиций и создания здесь производств.

Амелин считает, что инициативы правительства по усилению налогового давления на бизнес приведут к увеличению административной нагрузки, коррупции и тенизации экономики, а права бизнеса сократятся.

Также свое мнение высказал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он отметил, что за последние 7 лет Украина сумела приспособиться к жизни в условиях войны, однако события на востоке нашей страны продолжают влиять на экономику.

Война влияет на экономику Украины с 2014 года. Наиболее сильно она влияла в 2014 – 2015 годах, когда украинская экономика падала на 7– 8%. Сейчас мы немного приспособились,

– сказал Фесенко.

Политолог уверен, что для развития страны между бизнесом и правительством должен быть найден баланс.

"Безусловно, повышение налогов не будет способствовать росту экономики. Цель этого законопроекта – не рост экономики. Цель этого законопроекта банальна – дополнительные средства на социальные нужды и затыкание дыр в социальной сфере. Эти дыры возникли вследствие экономического кризиса, пандемии. В Украине и снижение налогов не гарантирует рост экономики", – поделился Фесенко.