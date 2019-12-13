Коррупционеры не смогут требовать взятки у застройщиков: заработает электронный кабинет

Электронный кабинет застройщика в пределах Единой электронной системы в сфере строительства должен заработать 24 декабря. Он будет предоставлять 9 административных услуг в сфере строительства.

"Сейчас мы осуществляем процедуры для передачи системы технического администратора", – сказала на презентации Министр развития общин и территорий Елена Бабак.

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В то же время премьер Алексей Гончарук заявил, что такие ІТ-решения минимизируют человеческий фактор, а следовательно, и коррупцию. Глава правительства убежден, что коррупционеры не смогут требовать взятки у застройщиков. Ведь больше не будет бумажной волокиты и посредников.

1 декабря вступил в силу закон о единой электронной системе в сфере строительства. Да, все данные о рынке строительства будут на едином сайте и усовершенствуется порядок предоставления услуг по строительству.

Какие возможности получат украинцы