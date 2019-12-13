13:03
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: О чем Зеленский говорил с Путиным. Бои без правил в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 11 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Коррупционеры не смогут требовать взятки у застройщиков: заработает электронный кабинет

      12 Читати новину українською
      Электронный кабинет застройщика начнет работу 24 декабря / vsekottedzhi.com.ua/ua

      Электронный кабинет застройщика в пределах Единой электронной системы в сфере строительства должен заработать 24 декабря. Он будет предоставлять 9 административных услуг в сфере строительства.

      "Сейчас мы осуществляем процедуры для передачи системы технического администратора", – сказала на презентации Министр развития общин и территорий Елена Бабак.

      Читайте также: "Киевгорстрой" официально согласился достроить квартиры "Укрбуда"

      В то же время премьер Алексей Гончарук заявил, что такие ІТ-решения минимизируют человеческий фактор, а следовательно, и коррупцию. Глава правительства убежден, что коррупционеры не смогут требовать взятки у застройщиков. Ведь больше не будет бумажной волокиты и посредников.

      1 декабря вступил в силу закон о единой электронной системе в сфере строительства. Да, все данные о рынке строительства будут на едином сайте и усовершенствуется порядок предоставления услуг по строительству.

      Какие возможности получат украинцы

      • подавать документы для получения административных и других услуг в сфере строительства в электронной форме;
      • получать такие услуги в электронной форме;
      • оплачивать услуги по строительству и штрафы за правонарушения с помощью электронной системы.
      Поздравления на Андрея: лучшие поздравления в День Ангела
      сегодня
      2485
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости Строительство Алена Бабак Министерство развития общин и территорий Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 году
      Юлія Михайлова 5
      сегодня , 11:41 Судді Майдану: гучні та неправомірні рішення Аблова
      Віталій Шабунін 28
      сегодня , 11:01 Как совместить четырех детей и работу: откровенное интервью с министром юстиции Малюськой
      Альона Чернецька 125
      сегодня , 09:30 Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем
      Квітослава Туз 23316
      сегодня , 09:00 10 лучших фильмов про Новый год и Рождество: яркая подборка для детей
      Марта Вересюк 195
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук