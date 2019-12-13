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      Корупціонери не зможуть вимагати хабарі у забудовників: 24 грудня запрацює електронний кабінет

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      Електронний кабінет забудовника розпочне роботу 24 грудня / vsekottedzhi.com.ua/ua

      Електронний кабінет забудовника в межах Єдиної електронної системи у сфері будівництва повинен запрацювати 24 грудня. Він надаватиме 9 адміністративних послуг у сфері будівництва.

      "Зараз ми здійснюємо процедури для передачі системи технічного адміністратора", – сказала на презентації міністерка розвитку громад і територій Олена Бабак.

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      Водночас прем’єр Олексій Гончарук заявив, що такі ІТ-рішення мінімізують людський фактор, а отже, і корупцію. Глава уряду переконаний, що корупціонери не зможуть вимагати хабарі у забудовників. Адже більше не буде паперової тяганини і посередників.

      1 грудня набув чинності закон про єдину електронну систему у сфері будівництва. Так, усі дані про ринок будівництва будуть на єдиному сайті та вдосконалиться порядок надання послуг щодо будівництва.

      Які можливості отримають українці

      • подавати документи для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва в електронній формі;
      • отримувати такі послуги в електронній формі;
      • оплачувати послуги щодо будівництва та штрафи за правопорушення за допомогою електронної системи.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Будівництво Ринок нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Міністерство розвитку громад та територій Альона Бабак
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