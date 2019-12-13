Корупціонери не зможуть вимагати хабарі у забудовників: 24 грудня запрацює електронний кабінет

Електронний кабінет забудовника в межах Єдиної електронної системи у сфері будівництва повинен запрацювати 24 грудня. Він надаватиме 9 адміністративних послуг у сфері будівництва.

"Зараз ми здійснюємо процедури для передачі системи технічного адміністратора", – сказала на презентації міністерка розвитку громад і територій Олена Бабак.

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Водночас прем’єр Олексій Гончарук заявив, що такі ІТ-рішення мінімізують людський фактор, а отже, і корупцію. Глава уряду переконаний, що корупціонери не зможуть вимагати хабарі у забудовників. Адже більше не буде паперової тяганини і посередників.

1 грудня набув чинності закон про єдину електронну систему у сфері будівництва. Так, усі дані про ринок будівництва будуть на єдиному сайті та вдосконалиться порядок надання послуг щодо будівництва.

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