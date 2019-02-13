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      Коррупционеры воруют не государственные деньги, а деньги налогоплательщиков, – Остальцев

      39 Читати новину українською
      НАБУ
      НАБУ / korrespondent.net

      Коррупция была в Украине с момента независимости и разрослась сегодня до катастрофических масштабов. Ее последствия опустошают экономику и забирают возможность у украинцев получить достойный уровень жизни. Топ-коррупционеры разворовывают не государственные деньги, а деньги налогоплательщиков, наши с вами деньги.

      Об этом в своем видеоблоге "Veterano блог" рассказал автор и ветеран АТО Леонид Остальцев.

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      По его словам, коррупция – это когда поганцы у власти, считают своим долгом забрать те деньги, которые должны идти на улучшение экономического состояния страны и условий жителей этой страны – на то, чтобы улучшить собственную жизнь.

      Леонид Остальцев рассказал, что НАБУ занимается делами о коррупции исключительно в тех случаях, когда сумма причиненного ущерба государству превышает 500 прожиточных минимумов, а это почти миллион гривен. Директор НАБУ Артем Сытник сообщал, что его ведомство расследует уголовные производства, которые нанесли государству убытков на 196 миллиардов гривен или почти 7 миллиардов долларов.

      Это те факты коррупции, которые попадут в суд и о которых мы узнали, а теперь представьте о сколько еще случаев мы не знаем? Мы здесь кредиты у МВФ берем в 3 миллиарда, чтобы экономика выдержала все, что сейчас происходит, но в то же время поганцы государственного уровня воруют миллиарды долларов. Зачем брать кредиты? Надо забрать свои деньги у этих поганцев,
      – рассказал Леонид Остальцев.

      "Маргарет Тэтчер как-то сказала: "Нет государственных денег – есть деньги налогоплательщиков". Как раз ими мы и являемся, когда покупаем в магазине и платим НДС, ведь наценка на товар – это те деньги, которые идут в казну. Или каждый, кто официально трудоустроен, платит налоги через своего работодателя", – добавил автор блога.

      Отметим, чтобы следить за тем, куда уходят ваши деньги, вы можете на сайте налогоплательщиков. Это крутой онлайн-сервис, который позволит каждому украинцу посчитать точно – сколько он отдает государству и на что эти деньги тратятся.

      податки
      Скриншот с сайта налогоплательщиков

      Видео полного выпуска блога Леонида Остальцева "Veterano блог" за 13 февраля 2019:

       

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      Теги: Новости Украины НАБУ Коррупция Артем Сытник Налоги VETERANO блог
      Источник: 24 канал
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