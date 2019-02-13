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      Корупціонери крадуть не державні гроші, а гроші платників податків, – Остальцев

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      НАБУ
      НАБУ / korrespondent.net

      Корупція була в Україні з моменту незалежності і розрослася сьогодні до катастрофічних масштабів. Її наслідки спустошують економіку і забирають можливість в українців отримати гідний рівень життя. Топ-корупціонери розкрадають не державні гроші, а гроші платників податків, наші з вами гроші.

      Про це у своєму відеоблозі "Veterano блог" розповів автор та ветеран АТО Леонід Остальцев.

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      За його словами, корупція – це коли поганці при владі, вважають своїм обов’язком забрати ті гроші, які повинні йти на поліпшення економічного стану країни та умов мешканців цієї країни – на те, щоб покращити власне життя.

      Леонід Остальцев розповів, що НАБУ займається справами про корупцію виключно в тих випадках, коли сума завданих збитків державі перевищує 500 прожиткових мінімумів, а це майже мільйон гривень. Директор НАБУ Артем Ситник повідомляв, що його відомство розслідує кримінальні провадження, які завдали державі збитків на 196 мільярдів гривень або майже 7 мільярдів доларів.

      Це ті факти корупції, які потраплять до суду і про які ми дізналися, а тепер уявіть про скільки ще випадків ми не знаємо? Ми тут кредити у МВФ беремо у 3 мільярди, щоб економіка витримала все, що зараз відбувається, але в той час поганці державного рівня крадуть мільярди доларів. Навіщо кредити брати? Треба забрати свої гроші у цих поганців,
      – розповів Леонід Остальцев.

      "Маргарет Тетчер якось сказала: "Немає державних грошей – є гроші платників податків". Якраз ними ми і є, коли купуємо в магазині й сплачуємо ПДВ, адже націнка на товар – це ті гроші, які йдуть в казну. Або кожен, хто офіційно працевлаштований, сплачує податки через свого роботодавця", – додав автор блогу.

      Зазначимо, щоб слідкувати за тим, куди йдуть ваші гроші, ви можете на сайті платників податків. Це крутий онлайн-сервіс, який дозволить кожному українцю порахувати точно – скільки він віддає державі і на що ці гроші витрачаються.

      податки
      Скріншот з сайту платників податку

      Відео повного випуску блогу Леоніда Остальцева "Veterano блог" за 13 лютого 2019:

       

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      Теги: Новини України Корупція НАБУ Артем Ситник Податки VETERANO блог
      Джерело: 24 канал
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