Чому українці дозволяють красти свої гроші, або Як нам подолати корупцію

Корупція – це хвороба, яка вразила, напевно, всі сфери життя в Україні. А її наслідки спустошують економіку і забирають можливість в українців отримати гідний рівень життя.

Якщо простіше, то корупція – це коли поганці при владі, вважають своїм обов’язком забрати ті гроші, які повинні йти на поліпшення економічного стану країни та умов мешканців цієї країни – на те, щоб покращити власне життя.

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Це мерзенне явище (корупція, – 24 канал) було в Україні з моменту незалежності і розрослося сьогодні до катастрофічних масштабів. Гроші крадуться навіть не вагонами, а амбарами і танкерами. Не державні гроші, і на цьому я хочу наголосити, а гроші платників податків, гроші, зароблені підприємствами – наші з вами гроші.

Після Революції Гідності і початку війни на сході – 16 квітня 2015 року – було створене НАБУ на чолі з директором Артемом Ситником, метою якого є боротьба із ТОП корупціонерами України. Національне антикорупційне бюро України – це правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями. Його функції – попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.



Національне антикорупційне бюро

Це відомство займається справами про корупцію виключно в тих випадках, коли сума завданих збитків державі (тобто нам із вами) перевищує 500 прожиткових мінімумів, а це майже мільйон гривень.

Особисто я не люблю, коли у мене крадуть, більше того – я не дозволяю красти у себе. Називайте мене старомодним, але я чужого не беру і своє не віддам – саме через це я пішов добровольцем влітку 2014, щоб відстоювати свою землю і територіальну цілісність моєї країни.

Тож коли хтось щось у мене намагається вкрасти – я, як мінімум, застосую силу, але інколи це зробити – не варіант, бо цих синів олігархів дуже багато і, як правило, всі вони прикриті охороною і навіть силовими структурами. Та й докорінно це не вирішить проблеми.

Як можна подолати корупцію?

До прикладу, Румунія була на першому місті в Європі за масштабами корупції. Але у 2003 році ще до вступу у Євросоюз було створено Національний антикорупційний Директорат для боротьби із корупцією.

Спочатку було все як зараз у нас – малі результати і низька ефективність цього відомства. Але у 2013 році цей директорат очолила така собі Лаура Ковеші, яка заходилася саджати корупціонерів майже щодня ( включно зі святковими і вихідними днями).

Все це стало можливим після того, як зелене світло їй дав президент країни Клаус Йоганніс. Але свято продовжувалося недовго, адже взимку 2017 влада прийняла ряд законів, які пом’якшували відповідальність для ТОП корупціонерів. І що як ви думаєте зробили люди? Правильно – вони вийшли на протести.

Люди вирішили захищати відомство і законодавчу базу, які бережуть їх гроші від поганців. Отже, все дуже просто. За різними даними, вийшло тоді від 20000 – до 150000 людей.

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Румунія і зараз продовжує свою боротьбу проти корупції, ну а Україна поки "пасе заднього". У минулому році директор НАБУ розповів, що загалом його відомство розслідує кримінальні провадження, які завдали державі збитків на 196 мільярдів гривень або майже 7 мільярдів доларів.

Тобто, це ті факти корупції, які потраплять до суду і про які ми дізналися, а тепер уявіть про скільки ще випадків ми не знаємо? Ми тут кредити у МВФ беремо у 3 мільярди, щоб економіка витримала все, що зараз відбувається, але в той час поганці державного рівня крадуть мільярди доларів. Навіщо кредити брати? Треба забрати свої гроші у цих поганців.

Наша проблема від того, що ми дозволяємо їм красти. Дозволяємо своїм мовчанням і своїм небажанням розбиратися в проблемі. А не бажаємо ми розбиратися тому, що не розуміємо однієї простої речі – вони крадуть не державні гроші, а наші.

Як сказала Маргарет Тетчер, "Немає державних грошей – є гроші платників податків". Ким всі ми і є, коли ви щось купуєте в магазині й сплачуєте ПДВ, адже націнка на товар – це ті гроші, які йдуть в казну. Також кожен, хто офіційно працевлаштований, сплачує податки через свого роботодавця.

А щоб краще зрозуміти, що немає чужих грошей, адже корупція стосується самих ваших грошей – можете зайти на сайт платників податків. Це крутий онлайн-сервіс, який дозволить кожному українцю порахувати точно – скільки він віддає державі і на що ці гроші витрачаються.



Як з'ясувати, скільки грошей ви сплачуєте державі / Скріншот з сайту

Там же можна побачити розповсюджені схеми крадіжок бюджетних коштів. Словом, щоб ви зрозуміли, що корупціонери крадуть не міфічні гроші, а наші з вами. Такі знання, я сподіваюсь, допоможуть нам всім обирати владу свідомо.

Тож, якщо ви досі сумніваєтесь – рахуйте податки, дивіться, скільки грошей отримає держава і скільки з них можуть вкрасти – і нехай до вас прийде велика зелена жаба, яка не дозволить сидіти склавши руки, поки нас грабують.