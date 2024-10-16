Военные испытали, как корвет может нести на палубе боевой вертолет, сообщает Милитарный.

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Испытания нового украинского корвета

Согласно проекту Ada, тип корвета, который заводила Украина, может размещать такие вертолеты как на палубе, так и внутри ангара на борту корабля.

Военно-морские силы Украины публикуют кадры испытаний: смотрите видео

Вертолет SH-60 Seahawk предоставили в пользование для учений военно-морские силы Турции.

Это палубный многоцелевой вертолет, создан на базе UH-60 Black Hawk. Он имеет различные версии в зависимости от функций, что должен выполнять: от поисково-спасательных до противолодочных.

Сегодня такие вертолеты ещё не находятся на вооружении Украины. Впрочем, UH-60 Black Hawk уже есть на вооружении авиационного подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины.

Есть ли у Украины палубные вертолеты

Единственными палубными вертолетами Украины долгое время были советские Ка-27 в разных версиях. С начала полномасштабного вторжения России Украина получила американские Sea King, которые использует для поиска пилотов сбитых самолетов, перемещения военных, эвакуации раненых и для доставки оборудования.

Они могут осуществлять посадку на палубу кораблей, но не известно, можно ли размещать их в ангарах корветов типа Ada.

Пока неизвестно о планах использовать украинские корветы как авиакрыло.

Напоминаем, 1 августа 2024 года в Турции спустили на воду второй из двух заказанных для Украины кораблей класса Ada – "Гетман Иван Выговский".