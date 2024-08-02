Об этом на церемонии сообщил генеральный директор турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз. Именно эта компания строит корветы для Украины.

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Когда второй корвет выйдет в море

Строительство второго корабля класса Ada в рамках проекта началось еще в 2022 году.

Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года,

– сказал Гюлерюз.

Генеральный директор компании отметил, что Турция в судостроении достигла уровня как обеспечения потребностей собственных вооруженных сил, так и помощи дружественным странам, в частности в передачи опыта и технологий.

Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны... Хотел бы подчеркнуть, что мы всегда с Украиной, которая переживает сложный процесс как государство, мы будем продолжать нашу работу по укреплению украинского флота,

– подытожил он.

К слову, первый в Украине корвет класса Ada "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду в октябре 2022 года. Тогда имя кораблю также присвоил Владимир Зеленский. Сейчас он проходит ходовые (государственные) испытания в море.