Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое опубликовал командующий ВМС Алексей Неижпапа.

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Что известно о корвете "Иван Мазепа"

"Новый этап – новые достижения! Будущий флагман ВМС ВС Украины демонстрирует высокую боеспособность", – написал Неижпапа.

Он рассказал, что корвет "Иван Мазепа" во время артиллерийских стрельб продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели.

Корабль оснастили современными системами вооружения, которые повышают его боевые возможности.

Все предыдущие технические замечания учтены, а модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны,

– рассказал командующий ВМС.

Корвет "Иван Мазепа" проходит испытания: смотрите видео