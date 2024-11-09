Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое опубликовал командующий ВМС Алексей Неижпапа.
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Что известно о корвете "Иван Мазепа"
"Новый этап – новые достижения! Будущий флагман ВМС ВС Украины демонстрирует высокую боеспособность", – написал Неижпапа.
Он рассказал, что корвет "Иван Мазепа" во время артиллерийских стрельб продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели.
Корабль оснастили современными системами вооружения, которые повышают его боевые возможности.
Все предыдущие технические замечания учтены, а модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны,
– рассказал командующий ВМС.
Корвет "Иван Мазепа" проходит испытания: смотрите видео