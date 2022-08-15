Немного истории

По церковному календарю 19 августа – праздник Преображения Господня, или Второй Спас. По легенде, в этот день Иисус Христос совершил молебен перед избранными учениками на горе Фавор. Его лицо просияло, и именно тогда будущим апостолам открылась божественная сущность Иисуса.

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В римской империи христианский праздник наложился на праздник языческий, так называемые "виналии". Это один из римских праздников урожая в честь Юпитера и Венеры, которую почитали как богиню садов. "Виналии" был праздником виноделия, и в этот день виноградари приносили спелые ягоды в храмы Юпитера и Венеры, а также выливали вино на землю перед ними. Это были символические жертвы богам.

Яблочный Спас в Украине имеет свои традиции и необходимые приготовления / 24 канал

Аналоги "виналий" были и у древних греков, и в Византии. В позднее время они стали частью уже христианского культа. На украинских землях виноград играет не столь большую роль, а потому его заменили яблоки – они растут повсюду в Украине. Впрочем, виноград также остается важной частью праздничной корзины на Спаса. Ну а Спас – это сокращенная народная форма от "Спаситель", то есть Иисус Христос.

Что должно быть в корзине

По украинской традиции, в корзине на Спаса должны быть фрукты и ягоды, выращенные собственноручно, их должен освятить священник и таким образом благословить урожай. После этого все из корзины нужно раздать детям или другим участникам действа. Лишь после этого, считалось, можно есть яблоки и другие фрукты и ягоды нового урожая.

Украинцы на Преображение, кроме яблок, традиционно святят груши, сливы и другие фрукты, а также овощи и мед. Четкого перечня, что должно быть в корзине, не существует, и точно никто не будет вас ругать, если вместо слив будут условные персики.

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Конечно, в наше урбанизированное время далеко не у всех есть возможности выращивать фрукты и ягоды собственноручно, поэтому большинство горожан просто покупают фрукты или овощи для праздничных корзин на рынках или в супермаркетах.

Сколько стоит собрать корзину и где это сделать

1 килограмм яблок в сети супермаркетов "Сільпо" стоит от 16 гривен. Это отечественные яблоки сорта, который маркетологи сети называют "украинскими" и "ранними". Также в ассортименте есть "Голден", эти яблоки стоят 21 гривну за килограмм, правда, это не привычный нам большой "Голден", а его ранний, меньший по размеру "брат". Также есть "закарпатские яблоки", расфасованные по 4 или 6 штук – они стоят 22,99 грн и 34,99 грн соответственно.

Букет на Спаса будет стоить от 30 гривен / 24 канал

В сети "Ашан" на официальном сайте украинского подразделения вообще нет информации о свежих фруктах, а запрос "свежие яблоки", например, информирует, что такой товар в ассортименте отсутствует. Такие времена.

В "АТБ" с отметкой "хит" и по цене 14,95 грн продаются яблоки под брендом "сортовое". Также сеть предлагает грушу первого сорта по достаточно демократической цене – 48,95 гривны за килограмм.

Кроме того, есть персики по 70,95 гривны и нектарин – по 74,95 грн.

Виноград представлен тремя вариантами: белый – 79,95 гривны, розовый – также 79,95 гривны (и здесь шикарная акция, раньше он стоил целых 99,95 гривны) и синий первого сорта – также 79,95 гривны.

В "Сільпо" груша "особая" стоит 65 гривен за килограмм, не особые – дешевле, груша "зеленая" потянет на 43 гривны за кило, а вот тем, кто захочет шикануть и взять большую и сильную "Конференцию", придется приготовиться к цене 90 гривен за килограмм (в сети традиционно подают цену за 100 грамм, а потому это не так больно).

Еще одним важным атрибутом праздника является букет сухоцвета – он обязательно должен быть в корзине. Его цена около 30 – 50 гривен.

Виноград у "Сільпо" дороже: белый стоит 79,99 гривны за килограмм, черный – 99 гривен, турецкий кишмиш – 90 гривен, розовый "Ред Глоуб" – 184 гривны. Страна происхождения последнего неизвестна, но цена намекает, что это не Украина.

Сливы в "Сильпо" – от 90 до 99 гривен за килограмм, и дешевле реально купить апельсины – в "АТБ" они стоят 53,95 грн. Впрочем, это иностранные, а украинские будут стоить гораздо дешевле – что-то в районе 15 – 25 гривен за килограмм (речь, конечно, о сливах, а не об апельсинах).

Баночка меда в супермаркете стоит от 100 гривен и выше – в зависимости от тары и ее объемов. На рынке может быть дешевле. Однако цены, предупреждаем, немаленькие. Литр жидкого лесного меда обойдется вам в 250 гривен, гречишного – 300 гривен, акациевого – 370 гривен.

Привычного для украинцев яблочного разнообразия в супермаркетах пока нет – благодарить за это нужно россиян, их вторжение остановило поставки многих товаров, в частности фруктов. И если яблоки из Польши еще можно найти, то турецкие – нечего и искать, ведь россия заблокировала Черное море.

Что на рынке

Больший выбор на рынках и базарах – там уже есть украинские ранние яблоки сортов "Донешта" и "Мельба", "Белый налив" и "Спасовка", "Папировка", а иногда и "Слава". Цены на них стартуют от 30 гривен. Так же и остальные фрукты.

Нектарины с улыбкой / Фото Валентины Полищук, 24 канал

На киевском "Столичном рынке", который традиционно считается лучшим, хоть и далеким, оптовым вариантом закупок, цены на товары из праздничной корзины на Спаса где-то "кусаются", а где-то и вполне себе "ок".

Так, за килограмм импортных груш вы отдадите что-то в районе 80 гривен за килограмм, украинских слив – 18 гривен, персиков – 50 – 80 гривен, абрикос – 90 – 125 гривен, яблок – 25 – 35 гривен, винограда – 70 – 100 гривен.

На рынке все есть – были бы деньги / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что в итоге

Если подсчитать все расходы с расчетом, что вы берете всего по килограмму (хотя, никто этого делать не вынуждает), выходит, что собрать корзину в церковь на Спаса будет стоить примерно 250 гривен. Это без учета самой корзины.

Яблочный Спас: что разрешено делать в этот день, а что нет – смотрите видео: