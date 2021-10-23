Путин в своих выступлениях делает акценты, как ему заблагорассудится. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Ранее ГТС может "лопнуть", – Путин предположил прекращение транзита газа через Украину

Заявления Путина – кощунство и манипуляции

Зеркаль прокомментировала заявление Путина о выполнении Россией своих контрактов.

Кощунство и манипуляции цифрами и фактами,

– отметила Зеркаль.

Зеркаль вспомнила, что 2 года назад "Газпром" останавливал "Северный поток-1" на ремонт. Тогда через украинскую ГТС прокачивали 300 миллионов кубометров в день. Труба выдерживала.

Зато сейчас Россия использует украинскую ГТС даже не на полную мощность. По словам чиновницы, прокачивают 20% от того, что могут поставлять в Европу.